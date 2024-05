'Dat doe ik niet meer, ik ben te gemakzuchtig': Raymond van Barneveld is gestopt met trucje

Raymond van Barneveld probeert tegenwoordig anders om te gaan met teleurstellingen. De Nederlandse darter weet dat hij ook trucjes kan toepassen om geconcentreerder te zijn op het podium, maar geeft aan dat hij daar te gemakzuchtig voor is.

Vroeger had Van Barneveld het over mediteren, over ademhaling en het gebruik van andere trucjes. Alles om bezig te zijn met zichzelf en de wedstrijd en niet met randzaken eromheen. Maar daar is hij mee gestopt, zo geeft hij eerlijk toe in de podcast Dartpraat. "Heb het zeker overwogen, maar ik ben er te gemakzuchtig in", zegt de darter.

'Potverdomme, waarom doe ik het nou niet?'

Vervolgens geeft hij wel aan dat ademhaling zinvol is. "Ik moet het echt wel gaan doen. Ook andere dingetjes. Dat helpt wel. Ademhaling is heel belangrijk, alleen moet je het wel consequent blijven doen. Niet zoals ik. Dan werkt het niet als je het ineens vier uur voor een wedstrijd doet. Je moet discipline inbouwen. Telkens als ik dan op het podium sta, denk ik van: 'potverdomme, waarom doe ik het nou niet?' Ik merk wel dat als ik gemediteerd heb of andere dingen heb gedaan, dat ik beter met mezelf kan leven."

'Dat is niet altijd even makkelijk'

Van Barneveld snapt dat hij niet altijd de makkelijkste is. "Ik ben heel blij met mijn huwelijk en met Julia. Maar je merkt dat het darten honderd procent van je leven bepaalt. Dat is niet altijd makkelijk voor de mensen om je heen om mee om te gaan." Zo verloor hij op z'n verjaardag van Michael Smith. "Dan ben ik daarna niet te genieten. Leuke verjaardag dan. 'Heb je een leuk feestje gevierd?', vroegen mensen dan. Waar kun je dan nog kracht vandaan halen om nog feest te vieren? Dat verwerken duurt wel een dag of twee."

'Heerlijk genieten met m'n meisje'

Om toch positief proberen te blijven, kiest Van Barneveld voor andere wegen. Als voorbeeld geeft hij de Euro Tour in Graz, waar hij na zijn verlies met vrouw Julia vertrok. "Het was pijnlijk, weer pijnlijk", zegt Van Barneveld, die vervolgens met Julia naar Wenen trok. "Maar dan probeer ik toch weer een paar leuke dagen te maken door naar Graz te gaan. Heerlijk genieten met m'n meisje en leuke dingen te doen. En daardoor kan ik de draad weer oppakken en met goede moed naar het volgende toernooi gaan."