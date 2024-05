Michael van Gerwen niet bij World Series in Kopenhagen, publiekslieveling Stephen Bunting vervangt hem

Michael van Gerwen zal niet aanwezig zijn tijdens de Nordic Darts Masters. De Nederlander heeft zich afgemeld voor het World Series-evenement in Kopenhagen van 7 en 8 juni.

Van Gerwen zal er dus in Kopenhagen niet bij zijn tijdens de Nordic Darts Masters. Een week later staat de Poland Darts Masters op het programma. Dan is Van Gerwen wel aanwezig. Gerwyn Price heeft zich afgemeld voor dat toernooi.

Vervanger

De vervanger in beide toernooi is Stephen Bunting. De Engelsman won begin dit jaar The Masters en begint meer en meer een publiekslieveling te worden in het darten. Bunting deed in 2014 en 2015 al mee aan World Series-toernooien, maar sindsdien niet meer.

Vanwege het drukke schema kiezen veel topdarters ervoor om af en toe een toernooi te laten schieten. De World Series-toernooien zijn hier geschikt voor, aangezien deze niet meetellen voor de ranking.

BUNTING BACK ON THE WORLD SERIES! 🙌



Stephen Bunting will star in the Mr Vegas Nordic Darts Masters and Superbet Poland Darts Masters. 🇩🇰🇵🇱https://t.co/ThhuR7tidZ — PDC Darts (@OfficialPDC) May 6, 2024

Van Gerwen en Littler

Dit jaar werden al de Bahrain Darts Masters en de Dutch Darts Masters gespeeld voor de World Series. In het oosten was Luke Littler de sterkste door onder meer een negendarter te gooien. Een week later was het Van Gerwen die in 'zijn' Nederland de beker in de lucht mocht houden nadat hij Littler in de finale versloeg.