Michael van Gerwen: 'Ik was een dik kind en slecht in alles, toen ging ik darten'

Darten is de sport waar de jonge Michael van Gerwen zelfvertrouwen van kreeg. In al het andere was hij slecht. Dat zegt de Nederlandse darter in een Engelse podcast. "Als je niks vindt waar je goed in bent, dan is de lol er heel snel vanaf", zegt Van Gerwen.

De Nederlander was te gast in de podcast No Passion, No Point van Eddie Hearn. De Engelse presentator is de zoon van Barry Hearn, de jarenlange voorzitter van dartbond PDC. Zoon Eddie heeft die taak overgenomen en is een van de bekendste sportpromoters van Europa.

'Een dik kind'

Hearn en Van Gerwen kennen elkaar dus goed. Maar Hearn wil iets van de darter weten wat weinig mensen nog van hem gehoord hebben. Hoe hij als kind opgroeide en bij het darten uitkwam. "Ik was een normaal kind", zegt Van Gerwen. "Een dik kind, oké op school."

In Boxtel, tussen Den Bosch en Eindhoven, werd Van Gerwen geboren en groeide hij op. "Ik voetbalde met mijn vriendjes, maar ik was de slechtste van iedereen." Niet alleen in voetbal, maar in alles, zegt hij. "Als je niks vindt wat je goed kan, heb je weinig plezier. Sporten zijn er voor iedereen, maar het maakt het wel leuker als je ergens goed in bent."

'Ik was waardeloos'

Dat werd uiteindelijk darten. Van Gerwen is drievoudig wereldkampioen en won daarnaast nog tientallen grote titels. "Iemand vroeg als kind aan mij of ik wilde darten. Waarom niet? Ik moest er voetbal voor overslaan, maar dat was geen issue voor mij. Ik was toch waardeloos." Langzaam maar zeker zag MVG dat hij beter was dan zijn leeftijdsgenoten.

Zelfvertrouwen

"Dan zie je ineens dat je beter bent dan leeftijdsgenootjes, maar ook beter dan kinderen die iets ouder zijn. Je gaat winnen, steeds vaker en dan begin je het leuk te vinden. Ik kreeg zelfvertrouwen en toen begin het allemaal. Ik vond het ineens leuk wat ik aan het doen was. Vanaf daar ging het snel en kwam ik in die achtbaan terecht."