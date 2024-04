Michael van Gerwen verliest wéér van Ross Smith, dit keer kansloos

Michael van Gerwen is zondag kansloos uitgeschakeld in de kwartfinale van de Euro Tour in Graz. De Nederlandse nummer twee van de wereld gooide vooral scorend matig en dat strafte zijn tegenstander hard af.

Ross Smith was met maar liefst 6-1 te sterk voor Van Gerwen. De Engelsman raasde naar een 3-0 voorsprong, voordat Van Gerwen voor het eerst op het scorebord kwam. Het was zijn eigen leg, dus de schade was al ruim en breed aangericht door Smudger.

Zeldzame fout

De dikke nederlaag tegen Smith is de tweede Euro Tour op rij. Vorige keer in Sindelfingen kwamen de twee elkaar tegen in de halve finale. Toen werd het een stuk spannender. Smith won weliswaar met 7-6, maar dankte daar een zeldzame fout van de Nederlander voor.

Matig in vorm

In de Premier League Darts tussen de twee Euro Tours door won Van Gerwen nog wel van Peter Wright, maar was hij daarna niet opgewassen tegen Rob Cross. Een week eerder verloor hij in Rotterdam meteen van Luke Humphries. Deze nieuwe nederlaag past wel in het jaar van Van Gerwen. De Nederlander is al maanden uit vorm en laat alleen bij vlagen zijn klasse zien die we van hem gewend zijn.

Geen Nederlander meer over

Met de uitschakeling van Van Gerwen liggen alle Nederlanders uit de Euro Tour in Graz (Oostenrijk). En dat terwijl 'we' door drie darters vertegenwoordigd waren bij de laatste acht. Maar voor iedereen bleek dat ook de laatste ronde. Danny Noppert had kansen om Luke Littler te pakken, maar verloor in een beslissende leg. Ook voor Gian van Veen viel het doek bij de laatste acht.