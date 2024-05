Vrouwen wilden massaal iets van Raymond van Barneveld: 'Tienduizenden e-mails, echt niet normaal'

Raymond van Barneveld speelt al een hele tijd darts op het hoogste niveau, maar daar heeft hij dan ook heel hard voor gewerkt. In de podcast Dartpraat vertelt de Nederlandse darter onder andere over de partijen die hem altijd zijn bij gebleven, over de verschillen tussen vroeger en nu en dromen najagen.

Van Barneveld heeft heel wat partijen op zijn naam staan, maar er zijn er een paar die hij nooit meer vergeet. De wedstrijd tegen Richie Burnett in 1995 was zijn doorbraak. "Ik was postbode en droomde van een carrière als prof en om wereldkampioen te worden", vertelt Barney in de podcast Dartpraat. "Toen speelde ik tegen Richie Burnett en heel Nederland was in rep en roer. Dat toernooi is heel belangrijk geweest voor mij. Toen zei ik tegen mezelf: als je tweede kan worden, kun je ook wereldkampioen worden." Drie jaar later lukte het Van Barneveld ook daadwerkelijk om wereldkampioen te worden.

"De eerste wereldtitel veranderde mijn leven natuurlijk totaal", vertelt Van Barneveld verder. "Ik heb met mijn hobby, mijn droom kunnen verwezenlijken. Dat klinkt misschien gek maar als je naar de PDC gaat, dan doe je dat voor één man en dat is Phil Taylor. Om hem dan in de finale te pakken, is een droom. Het zijn WK-finales, dat weet ik. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat jullie bijvoorbeeld nu hier zitten. Anders was dat nooit mogelijk geweest."

Vroeger en nu

De droom van Raymond van Barneveld is uitgekomen. Hij heeft zijn baan als postbezorger kunnen opzeggen en zich volledig kunnen storten op zijn carrière in het darten. "Dan schrik je nog wel eens dat het zo lang geleden is dat je begonnen bent. Waar blijft de tijd? Het gaat zo ongelofelijk hard."

Barney gaat vervolgens in op het verschil tussen vroeger en nu. "Vroeger hadden wij het Hollands Darts Magazine. Dat kwam een keer per maand uit en dan keek je elke dag in de brievenbus. Daarin las je eigenlijk oude toernooiverslagen. Nu is de wereld zo snel, dat als je een scheet laat dat online staat. Je ontkomt er niet meer aan."

Van Barneveld kaart aan dat darters tegenwoordig social media gebruiken en dingen plaatsen als ze een wedstrijd verloren hebben. Volgens Barney is dat allemaal maar onhandig en het lokt onnodig reacties uit. "Vroeger had je dat helemaal niet. Ik kan me herinneren dat ik mijn eerste laptop had. Die nam ik mee naar Lakeside en dan kon ik op het internet. Ik had tienduizenden e-mails en dat was echt niet normaal. Mensen die me iets aan wilden bieden of succes wensten, soms ook vrouwen. Waar komt het allemaal vandaan joh?"

De beste van de wereld

Om de beste darter van de wereld te worden, heeft Barney keihard gewerkt en heel Nederland afgereisd voor allerlei toernooien. "Zaterdag toernooien, zondag toernooien, twee of drie keer in de week competitie gooien toen dat nog mocht bij verschillende bonden. Ik wilde gewoon goed worden. Ik wilde gewoon de beste van de wereld worden, die droom had ik."

Van Barneveld maakt duidelijk dat de beste darter van de wereld worden niet zo maar eventjes gebeurt, en ook niet voor iedereen is weggelegd. "Een tip die ik altijd geef aan jongere darters: heb een visie. Als jij lekker met je vrienden wil darten, doe dat dan vooral. Maar als je stappen wil gaan maken en je wil de beste van de beste worden, dan zul je er rekening mee moeten houden dat je jezelf erg veel moet ontzeggen. Kan iedereen dat aan? Ik zeg keihard nee, want het is echt niet simpel."