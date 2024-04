Luke Littler wint weer een toernooi en is nu negen wedstrijden op rij ongeslagen

Luke Littler heeft maar weer eens een toernooi gewonnen. De nog altijd pas 17-jarige Engelse dartsensatie won in het Oostenrijkse Graz de Euro Tour. Hij schakelde op weg naar zijn tweede Euro Tour-eindzege één Nederlander uit.

Littler had afgelopen week nog voor een sensatie gezorgd door als Manchester United-fan in de stad van aartsrivaal Liverpool een Premier League Darts-avond te winnen. Hij vloog daarna door naar Oostenrijk en won daar vrijdag, zaterdag en zondag zes wedstrijden om als winnaar gekroond te worden. In totaal is hij nu dus al negen duels zonder nederlaag.

Luke Littler strooit extra zout in de wond na overwinning in Liverpool: 'Wat dacht je hiervan!' Luke Littler won donderdagavond speelronde 13 in de Premier League Darts. Daar waar de tienersensatie normaal gesproken erg geliefd is bij het publiek, werd hij in Liverpool onthaald met een flink fluitconcert. Littler reageerde ludiek en strooide een dag later nog extra zout in de wond.

Weg naar de finale

Littler won in de finale met 8-4 van Joe Cullen. Daarvoor had hij achtereenvolgens van Ross Smith, Danny Noppert, Krzysztof Ratajski, Damon Heta en Zoran Lerchbacher gewonnen. Eerder won Littler ook al bij zijn debuut op de Euro Tour meteen het toernooi.

Nederlanders uitgeschakeld

Danny Noppert, Gian van Veen en Michael van Gerwen boekten zondagmiddag allemaal een zege in de achtste finales. Van Gerwen deed dat tegen de grootste naam. Hij won met 6-4 van Peter Wright. Noppert pakte Josh Rock met 6-3 en Van Veen won met 6-4 van Ritchie Edhouse. Daarna verloren de drie Nederlanders allemaal in de kwartfinales.

Michael van Gerwen

In de kwartfinales waren alle Nederlandse ogen al snel gericht op Michael van Gerwen. Hij was de enige overgebleven Nederlander en moest tegen Ross Smith. Een herhaling van de partij van vorige week, toen Van Gerwen een zeldzame fout maakte en in de halve finale van de Euro Tour uitgeschakeld werd.

Michael van Gerwen verliest wéér van Ross Smith, dit keer kansloos Michael van Gerwen is zondag kansloos uitgeschakeld in de kwartfinale van de Euro Tour in Graz. De Nederlandse nummer twee van de wereld gooide vooral scorend matig en dat strafte zijn tegenstander hard af.

Danny Noppert

Danny Noppert leek kansloos onderuit te gaan tegen Luke Littler. Zeker nadat de tienersensatie 148 had uitgegooid en zo op een 5-3 voorsprong kwam. Echter knokte The Freeze zich terug tot 5-5 en zag Littler slecht beginnen aan de beslissende leg. Noppert miste zelf ook een hoop pijlen en zag zo de zege en een stunt aan zich voorbij gaan: 6-5 voor Littler.

Ook Gian van Veen uitgeschakeld

In een spannend duel met hoge gemiddeldes ging het lang gelijk op tussen Gian van Veen en Joe Cullen. Met een 3-2 stand voor Cullen leek er een break aan te komen. De Engelsman zette zichzelf op dubbel twintig, maar Van Veen gooide knap 80 uit.

Vervolgens kakte Van Veen wel wat in. Cullen won de zevende leg eenvoudig en plaatste daarna wel de break die hij al eerder bijna in handen had. Tot de laatste leg kon de Nederlander de triples minder goed vinden dan daarvoor. Cullen miste de bullseye voor een 170-finish en Van Veen liet na om 121 uit te gooien. Daarna maakte de Engelsman het af.

Uitslagen Austrian Darts Open

Uitslagen derde ronde:



Dave Chisnall - Joe Cullen 3-6

Ritchie Edhouse - Gian van Veen 4-6

Daryll Gurney - Stephen Bunting 3-6

Jonny Clayton - Martin Schindler 3-6

Luke Littler - Krzysztof Ratajski 6-3

Josh Rock - Danny Noppert 3-6

Daniël Klose - Ross Smith 2-6

Michael van Gerwen - Peter Wright 6-4



Uitslagen kwartfinales



Joe Cullen - Gian van Veen 6-3

Stephen Bunting - Martin Schindler 6-5

Luke Littler - Danny Noppert 6-5

Ross Smith - Michael van Gerwen 6-1



Uitslagen Halve finales



Joe Cullen - Stephen Bunting 7-5

Luke Littler - Ross Smith 7-2



Finale



Luke Littler - Joe Cullen 8-4