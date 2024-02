Opvallend: 'maar' twee afmeldingen voor eerste Players Championships, geluk voor Danny Jansen

De Players Championships beginnen volgende week weer met event 1 en 2. Waar verwacht werd dat veel darters zouden afhaken vanwege de nieuwe planning van de PDC, daar valt het aantal afmeldingen heel erg mee.

Alleen Adrian Lewis en Tim Wolters hebben zich afgemeld. De andere 126 tourkaarthouders zijn er wel gewoon bij in Wigan op 12 en 13 februari. Lewis heeft al bijna een jaar nauwelijks gedart, omdat hij een pauze van de sport wilde om aan zichzelf te werken. Voor kersvers tourkaarthouder Wolters uit Duitsland is er een hele goede reden om zich af te melden.

Danny Jansen

Volgens Duitse dartfans heeft Wolters afgemeld omdat hij bij de geboorte van zijn kind wil zijn. Dat kind wordt in de komende weken verwacht. De afmelding van Wolters en Lewis betekent dan weer goed nieuws voor Danny Jansen. De Nederlander stond op de reservelijst (omdat hij geen tourkaart meer heeft) en mag dus naar Wigan vliegen om mee te doen. Afgelopen weekend gooide Jansen nog pijltjes op de Dutch Open. De Zwitser Stefan Bellmont is de andere reserve die in mag vliegen.

Ist weil die Geburt von seinem Kind bevorsteht danach will er spielen — Finnfcb (@finnfcb04) February 6, 2024

Alles doordeweeks

Door de nieuwe planning van de PDC worden alle dertig de vloertoernooien van de Players Championship doordeweeks gespeeld. Dit zou heel veel semi-professionele darters de kop kunnen kosten. Als ze minstens dertig dagen vrij moeten nemen van hun werk, kost dat veel geld. Alhoewel er veel prijzengeld te verdienen is op de vloertoernooien, is geen darter daar zeker van. En los van de vrije dagen die opgenomen moeten worden voor de events zelf, is het voor darters van buiten Engeland ook nog nodig om soms een extra (reis)dag in te plannen.

Misschien later meer afmeldingen

Daardoor werd er verwacht dat veel tourkaarthouders zich zouden afmelden voor de Players Championships, maar daar is vooralsnog geen sprake van. Wellicht dat dat later in het jaar alsnog gebeurt, als darters al zeker zijn van veel prijzengeld of juist geen heil meer zien in het gaan naar die toernooien.

Nederlanders die meedoen

Check hier alle darters die meedoen. Hieronder zie je alle Nederlanders die meedoen aan Players Championships 1 en 2: