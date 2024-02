'De Dutch Open is een heerlijk toernooi voor amateurdarters, alleen ontbreekt er iets heel belangrijks'

Met de zege van Jarno Bottenberg eindigde zondagavond de Dutch Open, het darttoernooi voor darters van elk niveau. Uit liefst 3400 aangemelde darters won hij het toernooi. Sportnieuws.nl-redacteur Martijn Baars deed voor het derde jaar op rij mee en verbaasde zich in de Bonte Wever in Assen over een ontbrekend puzzelstukje dat de Dutch Open nóg beter zou maken.

'Al sinds mijn eerste deelname in 2021 zijn er nergens in het enorme complex oefenborden te vinden. Er zijn meer dan 140 borden waar de wedstrijden op gegooid worden, maar als je daar klaar bent is het eigenlijk ook klaar met darten. Er is nergens een ruimte waar darters even op kunnen warmen, om er daarna op hun best te staan tijdens de wedstrijden. Je bent als darter aangewezen op de pakweg negen pijltjes die je mag gooien voor de wedstrijd op je bord begint.'

Feesten in plaats van darten

En dat terwijl de Bonte Wever echt omgetoverd is tot darts-walhalla. Een 'feesttent' biedt elke dag ruimte en tijd om je verloren potjes snel te vergeten. 'Maar als je, zoals ik, met een klein vriendengroepje komt én niet zo heel goed kan gooien, dan kan het darttoernooi toch ook weer snel veranderen in een kijk- en feesttoernooi. Terwijl je komt om te darten.' En ja, er is een warm-up-toernooi op donderdag, maar dat kost werkende mensen een vrije dag, die niet altijd voor het oprapen liggen.

'Als je, zoals ik, in de koppel- en singletoernooien in totaal maar zeven legs gooit, dan is dat ook treurig. Ik heb niet het gevoel dat ik gedart heb. Ik had het lekker gevonden om tegen willekeurige andere verliezers even een potje te gooien. Zowel vóór als na mijn partij. Of met en tegen m'n vrienden. Maar dat is dus niet mogelijk. We moesten het doen met de feesttent. Ook leuk, maar daar kwamen we niet (alleen) voor.'

Kortom: de Dutch Open zou volgens Baars nog perfecter zijn als er naast wedstrijdbanen ook oefenbanen worden neergelegd in de toekomst. Zo kan iedereen zich extra voorbereiden, of nog even genieten van een potje darten zonder de prestatiedruk. 'Als je 140 dartbanen kan maken voor wedstrijden, dan zou een extra aantal van een stuk of 80 ook moeten kunnen. Hoe dan ook: volgend jaar gooi ik weer op de Dutch Open, hopelijk meer dan zeven legs.'