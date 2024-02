Michael van Gerwen wil vanwege bijzondere reden zo snel mogelijk weg uit Berlijn

Michael van Gerwen heeft een druk schema voor de boeg, maar een keer niet per se als darter. Donderdagavond won hij de Premier League Darts-avond in Berlijn en bij Viaplay gaf hij aan daarna héél druk te zijn.

Niet als darter dus, maar als vader. De Nederlandse nummer twee van de wereld neemt z'n gezin mee naar Disneyland Parijs. Hij had na z'n zege in Berlijn dan ook maar kort tijd om na te beschouwen. "Ik wil heel graag zo snel mogelijk naar huis", zei Van Gerwen tegen Koert Westerman van Viaplay.

Disneyland Parijs

"Ik heb namelijk een hele drukke dag voor de boeg. Ik moet zo nog een uur of zes/zeven naar huis rijden en dan thuis een paar uur slapen. Want morgen (vrijdag) rijd ik ook alweer vroeg naar Disneyland Parijs. Dat is ook weer een uur of vijf."

Daarmee verklaarde Van Gerwen ook zijn afwezigheid op de eerste twee Players Championships van volgende week in Engeland. Donderdag kwam naar buiten dat de Nederlandse darter zich ineens had afgemeld, maar nog zonder reden. Nu is dat ook duidelijk.

Michael van Gerwen ontbreekt bij eerste twee Players Championships, Danny Jansen heeft geluk De Players Championships beginnen volgende week weer met event 1 en 2. Waar verwacht werd dat veel darters zouden afhaken vanwege de nieuwe planning van de PDC, daar valt het aantal afmeldingen heel erg mee. Toch ontbreekt er wel een grote naam: Michael van Gerwen

10.000 pond rijker

Als winnaar van de Premier League Darts-avond in Berlijn, verzekerde hij zich vlak voor z'n reis naar Parijs wel nog even van 10.000 pond bonus. Daarmee is het weekje Disneyland Parijs wel terugverdiend. Donderdag 15 februari zien we MvG weer darten tijdens de Premier League Darts-avond in Glasgow