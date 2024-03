Raymond van Barneveld geeft hét verschil aan waarom hij nu succesvol is met andere pijlen: 'Fenomenaal goed'

Raymond van Barneveld gooit sinds december met pijlen van Target. Laatst heeft hij zijn setje nog eens gefinetuned en noemde hij de pijlen perfect. Wat voor pijlen heeft de legendarische darter nu precies?

Van Barneveld won maandag Players Championship 5 - zijn eerste toernooizege sinds 2021 - en wijst meteen naar de pijlen. "Ik wist dat ik met deze set-up mooie dingen kon doen, maar zó snel had ik niet verwacht."

De pijlen van Target - zijn nieuwe pijlenleverancier - heeft hij al sinds december, maar de afgelopen maanden is er wel het een en ander veranderd. Target heeft pijlen bedacht waar de flight en de shaft aan elkaar zitten, wat de flight ook een stuk harder maakt. De shaft is op de foto het zwarte staafje dat vastzit aan het ijzeren gedeelte, de flight is het uiteinde van de dartpijl. Normaal is de flight van zacht plastic gemaakt (en kiezen darters vaak voor een kleurtje), de variant van Van Barneveld is dus van hard plastic én zit vast aan de shaft.

Links de nieuwe pijl van Raymond van Barneveld, rechts de pijl die hij op het WK gebruikte

Het enige probleem voor Van Barneveld was dat die pijlen niet lang genoeg waren. Barney gooide met die rechterpijl op het WK en sinds een paar weken met de iets langere linkerpijl. "Net een stukkie langer maakt voor mij grotendeels het verschil." Maar toch waren die langere pijlen nog steeds niet dé oplossing.

Van 25 naar 23 gram

"Ik stond te gooien met 25 gram en toen ging het nog steeds niet geweldig. Toen heb ik dezelfde pijlen gepakt - maar dan 23 gram - en opeens ging het fenomenaal goed. Afgelopen week heb ik even met Jermaine (Wattimena, red.) getraind en dan gooi ik honderd gemiddeld over twintig legs."

"Ik merk ook met finishen dat het anders staat: veel strakker, veel beter. Daardoor krijg ik ook meer overtuiging in mijn spel." Bij Players Championship 5 gooide Barney tegen Michael Smith 86 procent op zijn dubbels en tegen Stephen Bunting, in de finale, tachtig procent. "Dan laat je gewoon iedereen achter je en hoef je ook niet zo waanzinnig hard te scoren."