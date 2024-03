Raymond van Barneveld dolblij met premie van 15.000 pond: 'Er valt zoveel stress weg'

Raymond van Barneveld won maandag Players Championship 5 in Hildesheim. Het betekende zijn eerste toernooizege sinds 2021. En die eindzege in Duitsland kon hij goed gebruiken: "Ik ben nu bijna geplaatst voor alle Euro Tours. Dat zorgt ervoor dat er enorm veel stress wegvalt."

Door het winnen van Players Championship 5 pakte Van Barneveld 15.000 pond (17.500 euro), waardoor hij enorm steeg op bepaalde ranglijsten. Aan Sportnieuws.nl legt hij het belang van dat prijzengeld uit. "Gary Anderson krijgt twee matchpijlen in de halve finale en bij een nederlaag had ik 6000 pond (7000 euro) gehad. Nu mist-ie er twee, pak ik hem en win ik de finale, dan heb je opeens 9000 pond meer. Ik wil niet opscheppen vanwege het geld, maar het is nu eenmaal het rankinggeld. Door die 15K sta ik opeens goed op die World Matchplay-ranking."

Door zijn hogere rankings valt er enorm veel stress weg bij Barney. Zijn doelstelling is 'zoveel mogelijk majortoernooien spelen'. "Dat genereert prijzengeld en startgeld", en op die manier kan Van Barneveld, de huidige nummer dertig van de wereld, stijgen op de wereldranglijst.

Briljante Raymond van Barneveld grapt na eerste toernooizege in drie jaar: 'Ze wilden me niet weer de microfoon geven' Raymond van Barneveld heeft maandag eindelijk weer eens een toernooi gewonnen. De Nederlandse dartlegende was op Players Championship 5 de beste. Het Duitse Hildesheim was de plek van zijn enorme prestatie.

Vorig jaar sprak hij het doel uit om in de top zestien te komen, zodat hij kwalificatietoernooien voor die majors kan ontlopen. "Het scheelt weer een dag." Hij somt de volle agenda van een darter op die ook aan de kwalificatie moet deelnemen. "Dan maak je het klokkie rond, hè?"

'Wat moet Luke Humphries in Duitsland?'

Hij snapt dan ook dat het vloertoernooi in Duitsland werd overgeslagen door een paar Engelse topdarters. "Kijk, wat moet een Luke Humphries op dit moment in Duitsland doen? Met alle respect. Hij speelt elk televisietoernooi, speelt de Premier League. Dat moet je niet onderschatten: als jij de Premier League speelt op donderdag en je gaat op vrijdag naar huis, moet je op zondag weer invliegen, want je moet op maandag en dinsdag Pro Tour spelen. Woensdagmorgen moet je terugvliegen naar Engeland en dan kan je meteen weer terug naar de Premier League."

Van de glijbaan

Bij Van Barneveld komt er door de zege in Duitsland ook wat meer ruimte in zijn agenda. Laatst had hij zelfs even tijd om met zijn teammanager naar Center Parcs te gaan. Van Barneveld vertelt enthousiast over 'een paar dagen niks': "Lekker gelachen, lekker gegeten, lekker van de glijbaan af. Dat is toch belangrijk. Mede daardoor zit je toch lekker in je vel. En dan kun je toch mooie dingen doen."

Van Barneveld zit nog lekkerder in zijn vel omdat ook zijn vrouw Julia 'als een huis achter hem staat'. Dinsdag waren zij een half jaar getrouwd, nadat Van Barneveld haar begin 2023 ten huwelijk vroeg onder de Eiffeltoren. De twee wonen al drie jaar in Den Haag in het huis waar Van Barneveld al eerder woonde.