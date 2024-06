US Open-winnaar Rob Cross zet collega in het zonnetje: 'Één van de aardigste jongens ooit'

Rob Cross is dolblij dat hij met de US Open weer een titel heeft kunnen bijschrijven. De Engelsman won in een spannende finale en na afloop had hij mooie woorden over voor zijn medefinalist Gerwyn Price en concurrent Luke Littler.

"Dit betekent veel voor mij", vertelde een blije Cross na afloop van zijn zege in de Verenigde Staten. "Ik voelde mij een beetje leeg aan het einde van de wedstrijd en dacht dat Price mij verslagen had, maar ik ben blij dat ik de overwinning toch over de streep heb kunnen trekken." De Engelsman gaf ook nog een kleine knipoog naar een landgenoot. "Met Luke Littler in de buurt moet je titels als deze omarmen. Ik werk heel hard en ik voel me beter dan ooit. Ik denk dat ik vanavond een beetje geluk had, maar ik heb genoten van dit weekend, het was absoluut geweldig."

Gerwyn Price

In de finale moest Cross diep gaan tegen Price. Uiteindelijk won de Engelsman met 8-7 de finale en dus had hij een aantal mooie complimenten over voor de darter uit Wales. "Gerwyn is waarschijnlijk mijn beste maatje op tour. Hij is een van de aardigste jongens die ik ooit heb ontmoet." Price en Cross troffen elkaar al vaker in de finale. Voltage versloeg The Iceman ook tijdens één van de grootste overwinningen in zijn carrière. In 2019 was Price de tegenstander toen Cross het Europees kampioenschap op zijn naam schreef.

CROSS WINS THE US MASTERS! 🏆🇺🇸



Rob Cross wins a dramatic last-leg decider to beat Gerwyn Price in the final!



