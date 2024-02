Premier League Darts | Weergaloze Michael van Gerwen wint derde dagtitel op rij

Michael van Gerwen heeft zijn derde Premier League-avond op rij gewonnen. In Newcastle won hij in de finale met 6-4 van Nathan Aspinall, nadat hij in de halve finale opnieuw Luke Littler versloeg.

Heel goed begon de Nederlander niet, want Aspinall maakte al snel 2-0. Mighty Mike was nog niet helemaal wakker en verloor direct zijn eigen leg. Toch kon de 32-jarige Engelsman de voorsprong niet behouden. Van Gerwen vond de versnelling met een 11-darter en een 10-darter en maakte 5-2.

Aspinall won zijn eigen leg en leek er zelf nog een wedstrijd van te maken door 'The Big Fish' 170 uit te gooien. Hij brak daarmee de Nederlander en maakte 5-4. De Engelsman kreeg nog de kans voor de gelijkmaker, maar miste. Van Gerwen gooide de eerste pijl direct raak in de dubbel 18 en is opnieuw de beste in de Premier League.

Van Gerwen wint wéér van Littler

In de halve finale won Van Gerwen van Littler. Na zes gemiste matcharts won hij met 6-5. Van Gerwen speelde in Berlijn (speelavond twee) ook al tegen Littler. Toen won hij in de finale met 6-5 van de 17-jarige Engelsman. In de Duitse hoofdstad speelden beide mannen boven de 100 gemiddeld, maar het niveau lag in Newcastle een stuk lager. Littler gooide in de vijfde leg van de wedstrijd pas de eerste 180'er. Dat bleek genoeg voor Van Gerwen om de switch te maken. Hij begon beter te spelen en maakte 4-2.

Littler vocht terug, ondanks dat hij niet zijn topniveau halen. Van Gerwen leek er na een 5-4 voorsprong met de winst vandoor te gaan maar miste zes (!) pijlen voor de wedstrijd. Via dubbel tien maakte The Nuke gelijk. Maar Van Gerwen liet zijn kracht zien in de laatste leg. Met een geniale finish (18, dubbel 18, dubbel 18) won hij het titanenduel: 6-5.

Van Gerwen overtuigd tegen Price

Het was de eerste keer dat Mighty Mike en de Welshman tegen elkaar spelen in deze editie van de Premier League. De nummer twee van de wereld begon direct goed. Een break werd verzilverd via dubbel 18 om met 2-0 voor te komen. Hij maakte zelfs bijna 4-1, maar Price gooide net op het goede moment een 117-finish uit.

Van Gerwen antwoordde op een perfecte manier. Hij begon met twee keer 180 en pakte zijn eigen leg (4-2). Daarna was een 110-finish ook nog eens goed voor de break: 5-2. Toch kwam er een klein dipje. Van Gerwen kreeg pijlen voor de wedstrijd, maar zag toe hoe Price terugkwam tot 5-4. Van Gerwen vocht en overwon door 32 uit te gooien voor de wedstrijd: 6-4. Hij won de vorige twee speelavonden en heeft de leiding in het klassement.

Nathan Aspinall pakt eindelijk punten

Nathan Aspinall en Rob Cross behaalden ook de laatste vier. Voor Aspinall was het de eerste keer dat hij dit jaar de eerste ronde van de Premier League overleefde. Hij pakte zijn eerste punten door met 6-5 te winnen van Michael Smith. Met diezelfde cijfers won Cross van regerend wereldkampioen Luke Humphries. In de halve finale trok Aspinall aan het langste eind. The Asp won met 6-4 en haalde direct zijn eerste finale van dit seizoen.

'Big Fish' voor Luke Littler

Een eerste keer was er ook voor Peter Wright en Littler, die zelfs al helemaal nog nooit eerder tegen elkaar speelden. Het werd een wedstrijd van hoog niveau, waar Wright zelfs zijn eerste punten leek te pakken. De Schot kreeg zelfs een matchdart, maar Littler won alsnog met 6-5. De jonge Engelsman maakte er weer een spektakel van door een 170-finish uit te gooien. De andere kwartfinale ging tussen Rob Cross en Luke Humphries. Deze werd in een spannende wedstrijd gewonnen door Cross, ook met 6-5.