Luke Littler kocht voor vijfhonderd pond aan FIFA-punten: 'Maar nog steeds niks gepackt'

Luke Littler heeft nog één keer teruggeblikt op zijn snelle opkomst als dartstopper na de verloren WK-finale. "Het eerste dat ik kocht was 'fish and chips' en curry."

Dat vertelde de 17-jarige darter bij het YouTubekanaal JOE. "Ook heb ik vijfhonderd pond uitgegeven aan FIFA-punten voor Team of the Year, maar ik heb er geen gekregen. Bedankt EA", vertelt hij op een ironische manier. Maar vervelen hoeft Littler zich zeker niet op de vele dartsreizen die hij maakt. "Ik heb nu een reis-Xbox, die neem ik overal mee."

David Beckham in dm's

Ook vertelt hij over een bijzonder dm'tje die hij kreeg voor de WK-finale. "David Beckham zat in mijn dm's om mij succes te wensen. Dat was echt gek", zegt Littler met een glimlach. Als Littler niet dart of zijn dm's checkt, dan heeft hij de hobby's van een typische tiener. "Wat ik doe op een rustdag? Berichtjes sturen naar mijn vrienden, FIFA, Call of Duty en gewoon chillen."

Wereldkampioen

Zijn ambitie is er niet minder op. Littler heeft geen plan B. "Ik heb altijd maar één plan gehad en dat was darten. Ik doe het nu al zoveel jaren goed, waardoor ik kon stoppen met school." Donderdagavond speelt hij tijdens de vierde speeldag van de Premier League tegen Peter Wright. Maar het grotere doel is duidelijk. "Natuurlijk wil ik wereldkampioen worden. En dat ga ik dat jaar ook doen."