Max Verstappen kan ongekende zegereeks in de Verenigde Staten verlengen tijdens de Grand Prix van Miami

Max Verstappen staat komende zondag aan de start van de Grand Prix van Miami. De Nederlandse leider in de WK-stand won vier van de vijf eerdere races dit seizoen en gaat dus op jacht gaan naar de volgende overwinning. Verstappen en de Verenigde Staten is in het verleden dan ook een geweldige combinatie gebleken.

De Grand Prix van Miami wordt komend weekend voor de derde keer gehouden en Verstappen is nog altijd ongeslagen op het circuit. De Nederlander troefde bij de eerste race Ferrari-coureur Charles Leclerc af en was vorig jaar veel te snel voor teamgenoot Sergio Pérez, die nog wel vanaf pole position was vertrokken. Komend weekend hoopt Verstappen twee keer als eerste over de streep te komen, want in Miami vindt het tweede sprintweekend van het seizoen plaats.

Max Verstappen mag opnieuw aan de bak in Miami: hoe werkt het sprintweekend precies? De tweede sprintrace staat dit weekend op het programma in de Formule 1. De Grand Prix van Miami is dan het decor. De Formule 1 heeft het format van de sprintraces veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Lees hier hoe het weekend er precies uit gaat zien.

Verstappen lijkt zich dus prima thuis te voelen in Miami, maar dat geldt eigenlijk voor de Verenigde Staten in het algemeen. De drievoudig wereldkampioen laat de laatste jaren weinig kruimels liggen voor de andere coureurs, maar in de Verenigde Staten is het alweer een tijdje geleden dat Verstappen niet als eerste over de streep kwam.

Ongeslagen sinds 2019

Voor de laatste keer dat een race in de Verenigde Staten niet werd gewonnen door Verstappen moeten we terug naar november 2019. In Nederland had toen nog niemand gehoord van het coronavirus, maar wel van de dominante auto van Mercedes. Valtteri Bottas won de Grand Prix van de Verenigde Staten voor het Duitse team, maar het feest was er vooral bij teamgenoot Lewis Hamilton, die zijn zesde wereldtitel veiligstelde in Austin met een tweede plaats. Verstappen eindigde als derde.

Verstappen eindigde in 2019 als derde bij de GP van de Verenigde Staten. © Getty Images

Ruim vierenhalf jaar later is alles anders. Hamilton pakte in 2020 nog wel zijn zevende wereldtitel, maar intussen zijn we in het Verstappen-tijdperk aanbeland. De Nederlander werd driemaal op rij wereldkampioen en die dominantie is goed te merken in de Verenigde Staten. Verstappen won de laatste zes Grand Prix in het land. Hij was driemaal de beste in Austin, won twee keer in Miami en kwam ook als eerste over de streep tijdens de eerste Grand Prix van Las Vegas in het najaar van 2023. Ook was hij de snelste tijdens de sprintrace in Austin vorig jaar.

Verlengt Verstappen de reeks?

Verstappen hoopt de reeks komend weekend te verlengen. Hij kan net als vorig jaar tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten tot twee keer toe als eerste over de streep komen in Miami. Het tweede sprintweekend van het jaar staat namelijk op het programma.

Formule 1 | GP Miami 2024: lees hier hoe laat Max Verstappen in actie komt Max Verstappen gaat begin mei de strijd aan in de Grand Prix van Miami. Tot nu toe is hij de enige winnaar van de GP die sinds 2022 onderdeel uitmaakt van de Formule 1. Lees hier alles over het circuit en het programma, inclusief een sprintrace.

Verstappen won dit jaar vier van de vijf races en is dus ook de grote favoriet om flink wat punten te gaan pakken in Miami. De Nederlander viel in Australië uit door een probleem met zijn remmen, maar is nog ongeslagen in de races waar hij de finish wel haalde. In de WK-stand heeft Verstappen dan ook een ruime marge op teamgenoot Sergio Pérez.