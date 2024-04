EA FC24 deelt eerste spelerskaarten van Team of the Season: twee PSV'ers en David Háncko

Het einde van de Eredivisie nadert en dus is het tijd voor Team of the Season van Ultimate Team op EA FC24. De Eredivisie deelde vrijdagavond de eerste drie spelers die een speciaal kaartje verdienden: David Háncko en PSV'ers Sergiño Dest en Jordan Teze.

Feyenoorder Háncko heeft met 92 de hoogste rating vooralsnog. De Slowaakse verdediger speelde vrijwel foutloos dit seizoen en was naast zijn verdedigende betrouwbaarheid ook nog enkele keren aanvallend belangrijk. Zo maakte hij 4 goals en gaf hij 2 assists.

Dat is niets vergeleken het PSV-duo. Teze en Dest zijn onderweg naar een overtuigend kampioenschap met de Eindhovenaren. Met 1 goal en 9 assists had Teze een klein aandeel in de 103 doelpunten van PSV dit seizoen. Dest deed het met 2 goals en 6 assists iets minder op dat vlak. Desondanks kregen beide spelers een rating van 90.

De verwachting is dat de komende dagen meer spelers een kaartje krijgen. Wie dat zijn, lees je later op Sportnieuws.nl.