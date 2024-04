Vermoedelijke opstellingen Bayern München - Real Madrid | Matthijs de Ligt ontbreekt in Champions League-duel

Het eerste duel in de halve finale van de Champions League staat dinsdagavond op het programma. Bayern München neemt het in Duitsland op tegen Real Madrid. Een domper voor de Duitsers is het ontbreken van Oranje-international Matthijs de Ligt. Check hieronder de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen.

De Nederlander moest afgelopen weekend al na een half uur gewisseld worden tijdens de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Het meespelen van De Ligt was lang onzeker. Volgens de website van de UEFA ontbreekt de Nederlander in ieder geval in de basisopstelling van Thomas Tuchel. Hij trainde in ieder geval niet mee tijdens de laatste training voor het duel. Meerdere media melden dat de oud-speler van Ajax en Juventus inderdaad niet speelt.

Wel lijkt er één oud-Ajacied in de basis te starten. Noussair Mazraoui begint volgens de UEFA als vleugelverdediger.

Verdedigende problemen Real Madrid

Bij Real Madrid ontbreekt David Alaba al een tijdje door een knieblessure. Omdat ook Daniel Carvajal er, vanwege een schorsing, niet bij is, lijkt Lukas Vázquez als back te starten. En hoewel Thibaut Courtois weer bijna fit is, begint Andriy Lunin gewoon weer onder de lat bij De Koninklijke.

Waar te zien?

Bayern München - Real Madrid begint om 21:00 uur. De wedstrijd is in Nederland live te zien op het open net. Op zender RTL 7 is het duel vanaf de aftrap in de Allianz Arena te zien. De voorbeschouwing daar begint een uur eerder om 19:55 uur. Wil je een andere voorbeschouwing of commentator, dan kun je ook nog inschakelen bij Ziggo Sport (het gratis Kanaal 14) of Ziggo Sport Select. Daar begint de uitzending om 20:30 uur.