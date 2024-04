Nederlandse tennissters treffen lastige tegenstander in play-offs Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters kunnen aan de bak in de play-offs van de Billie Jean King Cup. Slovenië is in het weekend van 15, 16 en 17 november de tegenstander. Nederland reist bovendien af naar Slovenië en speelt dus een uitwedstrijd.

In de kwalificatiewedstrijden voor de play-offs won Nederland overtuigend van Letland, Turkije en Portugal, waardoor Nederland als groepswinnaar naar de play-offs om promotie naar de wereldgroep gaat. Daar is Slovenië, dat iets hoger staat op de wereldranglijst, dus de tegenstander. De winnaar van het duel mag zich volgend jaar via de Billie Jean King Cup Qualifiers proberen te plaatsen voor de Finals.

Rel rondom Aranxta Rus

Aan de kwalificatiewedstrijden van deze maand ging nog een klein relletje vooraf. Arantxa Rus, de nummer 54 van de wereld, zegde op het laatste moment af voor Oranje omdat ze een individueel toernooi wilde spelen. En daar was de Nederlandse teamcaptain Elise Tamaëla absoluut niet blij mee. "Dat is gewoon heel slecht nieuws. Je voelt je als team gewoon een beetje in de steek gelaten. Iedereen is verbaasd."

Het was niet voor het eerst dat Rus besloot om niet mee te doen aan de Billie Jean King Cup. Vorig jaar liet ze de duels ook schieten, maar toen was Tamaëla al veel eerder op de hoogte van haar besluit.

Nederlandse tennissters kunnen het ook zonder Arantxa Rus en bereiken play-offs Billie Jean King Cup Het Nederlandse team heeft ook de derde kwalificatiewedstrijd voor de play-offs van de Billie Jean King Cup gewonnen. Portugal, dat de kwalificatieduels organiseert, moest er in Oeiras aan geloven: 3-0.

Zonder Rus lukte het de Nederlandse tennisters dus ook. Of Rus er in Slovenië wel bij is, is nog niet duidelijk,