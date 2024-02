Formule 1 | Deze coureurs reden de meeste rondes tijdens de testdagen

De drie testdagen van de Formule 1 zitten erop. Max Verstappen en zijn collega's hadden deze week de kans om hun nieuwe auto's te testen. Tijden zijn niet belangrijk, want het gaat er vooral om dat je veel rondjes kunt rijden. Wij zetten op een rijtje welke coureurs en teams het meest productief waren.

Max Verstappen was de snelste op de eerste testdag, maar Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc waren dat op de andere twee dagen. Sainz reed de snelste tijd op donderdag en Leclerc deed dat een dag later. Zij reden hun tijd wel op een zachtere band dan de andere coureurs.

Veel valt er nog niet uit de tijden af te leiden, want het is onduidelijk hoeveel brandstof de rijders bijvoorbeeld aan boord hadden en hoe erg ze hun best deden. Aston Martin-coureur Fernando Alonso trok desondanks wel al de conclusie dat er ook dit seizoen weer negentien coureurs voor spek en bonen mee gaan doen en dat de wereldtitel waarschijnlijk opnieuw naar Verstappen zal gaan.

Veel belangrijker is het voor de teams om genoeg data over de auto te verzamelen zodat ze weten waar hun zwakke plekken liggen. Het draait er dus om dat je als coureurs zoveel mogelijk rondjes rijdt tijdens de drie dagen.

Aantal rondes per coureurs

Haas had vorig jaar een verschrikkelijk seizoen, maar staat nu eindelijk eens bovenaan een lijstje. Kevin Magnussen reed namelijk de meeste rondes in Bahrein. Sainz en Daniel Ricciardo zijn de nummers twee en drie op dit vlak. Max Verstappen had ook een prima testweek, want hij komt op de vierde plaats. Logan Sargeant reed 'slechts' 138 rondjes en dat zijn er meer dan honderd minder dan Magnussen.

Coureur Team Aantal rondes 1. Kevin Magnussen Haas 239 2. Carlos Sainz Ferrari 224 3. Daniel Ricciardo RB (Racing Bulls) 210 4. Max Verstappen Red Bull 209 5. Nico Hulkenberg Haas 202 6. Lance Stroll Aston Martin 196 7. Esteban Ocon Alpine 193 8. Valtteri Bottas Stake 193 9. Charles Leclerc Ferrari 192 10. George Russell Mercedes 189 11. Zhou Guanyu Stake 186 12. Fernando Alonso Aston Martin 183 13. Oscar Piastri McLaren 183 14. Sergio Pérez Red Bull 182 15. Lewis Hamilton Mercedes 172 16. Alexander Albon Williams 161 17. Yuki Tsunoda RB (Racing Bulls) 157 18. Lando Norris McLaren 145 19. Pierre Gasly Alpine 141 20. Logan Sargeant Williams 138

Aantal rondes per team

Dat Haas een goede week had, blijkt wel uit het overzicht per team. Het team reed veruit de meeste rondes. Niet gek, want in totaal waren er slechts vijf coureurs met meer dan 200 rondes en beide Haas-rijders hoorden tot dat vijftal.

Ook Ferrari en Red Bull hadden een goede week. Aan de andere kant was het voor Williams een pijnlijke week. Zij kwamen als enige team niet eens tot 300 rondes.

Team Aantal rondes 1. Haas 441 2. Ferrari 416 3. Red Bull 391 4. Aston Martin 379 5. Stake 379 6. RB (Racing Bulls) 367 7. Mercedes 361 8. Alpine 334 9. McLaren 328 10. Williams 299

Start in Bahrein

Pas volgende week gaan we zien hoe de verhoudingen echt liggen. Op zaterdag 2 maart is namelijk de Grand Prix van Bahrein en dat is de eerste race van het jaar. Er zijn weinig zekerheden, maar het lijkt nagenoeg zeker dat Haas dan niet bovenaan de lijstjes zal staan.