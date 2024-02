Formule 1 | Vijf zaken die opvielen bij de derde testdag in Bahrein

De testdagen voor het nieuwe Formule 1-seizoen zitten erop! Max Verstappen kwam de hele vrijdagmiddag in actie en de RB20 lijkt klaar voor de eerste Grand Prix van 2024.

In dit artikel bespreken we vijf zaken die opvielen op de laatste testdag in Bahrein. Daar staat op zaterdag 2 maart ook de eerste Grand Prix op het programma.

Ferrari kent goede kwalificatiesnelheid

Met de snelheid van Ferrari over één ronde is weinig mis. Het lijkt erop dat de renstal in de kwalificatie de strijd aan kan gaan met Red Bull. Dat was in 2023 overigens ook regelmatig het geval, maar de racepace van Red Bull was toen vele malen beter.

Duidelijke uitspraak Fernando Alonso

Want volgens Fernando Alonso hoeven we ons geen illusies te maken dat iemand kan concurreren met Red Bull. De coureur van Aston Martin denkt dat 'negentien coureurs al weten dat ze geen wereldkampioen gaan worden', doelend op de oppermachtige Verstappen.

Fernando Alonso na zien Max Verstappen in 2024: '19 coureurs weten zeker dat ze geen wereldkampioen worden' We mogen de Formule 1-wereldkampioen van 2024 alvast opschrijven, als het aan Fernando Alonso ligt. De Aston Martin-coureur weet na de testdagen bijna zeker dat Max Verstappen er weer met de wereldtitel vandoor gaat.

Mercedes is nog niet in topvorm

Of het moet een héél flink staaltje sandbaggen zijn, maar het lijkt erop dat Mercedes nog niet bij de topteams hoort. Want waarom zou je sandbaggen als je niet het beste team bent? George Russell liet aan het einde van de dag wél het achterste van zijn tong zien en zette op een snelle band de tweede tijd neer, achter Ferrari-coureur Charles Leclerc.

RB (Racing Bulls) weer niet slecht

De RB van Yuki Tsunoda kwam op de vierde plek kijken. In de twee dagen hiervoor stond Daniel Ricciardo op de vierde en vijfde plek. Ricciardo reed overigens de langzaamste tijd van de vrijdag en eindigde onderaan. Toch lijkt die RB wel iets meer te kunnen doen dan afgelopen seizoen.

Weer geknoei met die putdeksel

De ochtendsessie was een halfuur bezig en die befaamde putdeksel vloog er weer af. Heel Bahrein weer in de stress. De ochtendsessie werd vrij vroeg gestopt, waarna de F1-bazen bedachten om de middagsessie dan van 10:00 uur tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) te laten duren.

Volgende week is dus de eerste Grand Prix ín Bahrein, maar de marshalls daar hebben een oplossing voor bedacht. Het gaat niet regenen in de tussentijd, dus ze gooien de putdeksel dicht. Bij het eerste F1-weekend hebben we daar dus geen last meer van.