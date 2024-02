Formule 1 2024 | alle auto's zijn gepresenteerd en zo zien ze eruit

De fans moesten er lang op wachten, maar eindelijk zijn alle Formule 1-auto's voor het seizoen 2024 gepresenteerd. Red Bull Racing was als allerlaatste aan de beurt. Alle kleuren op een rijtje, is vooral de nieuwe auto van Stake F1 opvallend. Check ze hieronder allemaal!

Op donderdag 15 februari was het de beurt aan Red Bull om de Formule 1-auto's van Max Verstappen en Sergio Perez voor 2024 te presenteren. Dat was tien dagen later dan de eerste presentaties van de teams. Het lekkerste tot het laatste bewaren, zullen we maar zeggen.

Max Verstappen gaat met deze auto op voor de vierde wereldtitel De nieuwe Formule 1-auto van Red Bull is donderdagavond gepresenteerd. Ook teambaas Christian Horner was aanwezig bij de presentatie, ondanks het onderzoek dat naar hem loopt vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Dit zijn de gepresenteerde teams voor seizoen 2024

Haas presenteert als eerste F1-team de bolide voor 2024 MoneyGram Haas F1 Team, oftewel Haas, heeft als eerste team de wagen voor 2024 gepresenteerd. Vrijdag zag de wereld de eerste beelden van de VF-24, waarin Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zullen racen.

F1-team Stake presenteert de wagen voor komend seizoen met opvallende kleuren Stake doet komend seizoen voor de eerste keer mee in de Formule 1, althans onder die naam. De gloednieuwe ploeg presenteerde maandag dan ook de nieuwe auto. Daarbij is toch wel gekozen voor een opvallende kleur groen.

Alpine lanceert nieuwe auto voor 2024 en komt met speciale versie voor deel van het seizoen Alpine is de volgende ploeg in de Formule 1 die de nieuwe wagen voor komend seizoen heeft gepresenteerd. Het team dropte dinsdag al een kleine teaser, maar sinds woensdag weten we precies in welke kleuren het team gaat rijden. Het team koos voornamelijk voor dezelfde kleuren, maar toch is er wel degelijk een verandering. Ook presenteerde het een speciale versie van de auto.

Visa Cash App RB presenteert Formule 1-auto voor 2024: terug naar donkerblauw Visa Cash App RB heeft de auto voor 2024 gepresenteerd in Las Vegas. Vrijdagochtend was het de beurt aan het Formule 1-team, dat vorig jaar nog AlphaTauri heette, om de wagen van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo te tonen.

Aston Martin gaat concurrentie aan met nieuwe auto: 'Red Bull is niet onverslaanbaar' Aston Martin heeft de nieuwe auto voor het Formule 1-kampioenschap in 2024 onthuld. De AMR24 werd maandagochtend gepresenteerd. De auto is een doorontwikkeling van de wagen van vorig jaar.

Met deze auto wil Ferrari in 2024 de dominantie van Max Verstappen gaan doorbreken Ferrari heeft dinsdag de nieuwe auto van 2024 gepresenteerd. De Italianen hopen met de SF-24 dit jaar een einde te maken aan de dominantie van Max Verstappen, die de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd.

Eindelijk officieel: McLaren presenteert nieuwe auto voor 2024 McLaren heeft woensdag de nieuwe auto voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Weinig nieuws was er niet te zien, want de renstal verraste iedereen vorige maand door al foto's te delen van de nieuwe MCL38.

Mercedes verrast met kleurencombinatie bij auto voor afscheidsjaar Lewis Hamilton: 'Het is emotioneel' Mercedes heeft woensdag de nieuwe auto voor 2024 gepresenteerd. Dat is bij voorbaat al een bijzondere, want het wordt de laatste Mercedes waarin Lewis Hamilton zal rijden. De Brit zal vanaf 2025 overstappen naar Ferrari. Voor Hamilton was de presentatie van woensdag dan ook een bijzonder moment.

AlphaTauri wordt Visa Cash App RB

AlphaTauri is niet meer. Het zusterteam van Red Bull heet vanaf dit seizoen Visa Cash App RB. Bekijk hier het logo van Visa Cash App RB.

Eerste testdag: 21 februari

Alle auto's zijn gepresenteerd vóór 21 februari, want dan is de eerste van drie opeenvolgende testdagen in Bahrein.