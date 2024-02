Formule 1 | GP Verenigde Staten 2024: lees hier hoe laat Max Verstappen in actie komt

Na de Grand Prix van Miami keert de Formule 1 in oktober terug in de Verenigde Staten voor een tweede GP in het kampioenschap. Dit keer komen de coureurs in actie in Austin, Texas. Lees hier alles over het circuit en het programma, inclusief een sprintrace.

De Grand Prix van de Verenigde Staten werd voor het eerst gehouden in 1959 op de Sebring International Raceway. Later heeft de GP plaatsgevonden op verschillende circuits en werd hij ook meerdere keren niet verreden. In 2012 keerde de GP terug, op het Circuit of the Americas, waar hij nu nog steeds verreden wordt.

Vorig seizoen startte Charles Leclerc vanaf de eerste plaats, maar deze moest hij als snel afstaan aan Lando Norris en later Lewis Hamilton. Max Verstappen startte als zesde, maar in ronde achttien lukte het hem om de leiding van Norris over te nemen. Verstappen won de race. Hamilton leek tweede te zijn geworden, maar hij werd, net als Leclerc, gediskwalificeerd vanwege slijtage aan de bodemplaat. Hierdoor kwam Norris op plek twee en werd Carlos Sainz derde.

Het Circuit of the Americas

Het Circuit of the Americas voldoet aan alle aspecten die nodig zijn voor een spannende race: lange rechte stukken, snelle bochtencombinaties en langzamere gedeeltes. Ontwerper Hermann Tilke heeft zich laten inspireren door bekende bochtenseries van bestaande banen. Zo zijn de bochten drie tot en met zes gebaseerd op de bochten van Silverstone.

Het circuit bestaat uit twintig bochten, en heeft twee DRS-zones. De GP wordt gereden in 56 rondes van 5,513 kilometer en heeft dus een totale afstand van 308.405. Het record voor de snelste ronde op de baan staat op naam van Leclerc. Hij reed in 2019 een tijd van 1:36.169.

Circuit of the Americas © Formula1.com

Programma GP Verenigde Staten 2024

In het schema hieronder zie je het programma voor de GP in de Verenigde Staten met Nederlandse tijden. Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot 60 minuten.

De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: Q1 duurt 12 minuten, Q2 10 minuten en Q3 acht minuten.