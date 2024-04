Formule 1 praat over nieuw stratencircuit in Azië: 'We beschikken over het juiste potentieel'

De traditionele circuits in de Formule 1 dreigen uit te sterven. Steeds vaker komen er stratencircuits bij en mogelijk volgt er nog een in het lijstje. Stefano Domenicali, de grote baas van de Formule 1, sprak namelijk met de Thaise premier Srettha Thavisin over een race in Bangkok.

"Thailand heeft de capaciteit om de Formule 1 in Bangkok te organiseren", schreef Srettha op X na zijn gesprek met Domenicali. "Als dit lukt, heb ik er vertrouwen in dat ons land indrukwekkende herinneringen aan anderen zal bezorgen. We beschikken over het juiste potentieel, de juiste capaciteit en de gastvrijheid van de Thaise bevolking."

Veel info is er nog niet, maar het plan is om een stratenrace in Bangkok te houden. "Als de F1 in Thailand wordt gehouden, dan willen we dat het op een stratencircuit gebeurt - als het mogelijk is op de Ratchadamnoen op het eiland Rattanakosin", zei Chai Watcharong, een woordvoerder van de premier, tegen Thansettakij. De Ratchadamnoen Avenue is een historische straat waaraan onder meer een boeddhistische tempel, het nationaal museum en het democratisch monument zijn gelegen.

© Getty Images

Tweede kans

Toen Bernie Ecclestone de grote baas was bij de Formule 1 zei hij dat er een race zou komen in Bangkok. Die kwam er uiteindelijk niet. Nu volgt er mogelijk een tweede kans. Met Alex Albon staat er een Thais-Britse coureur op de grid en Chalerm Yoovidhya is voor 51 procent eigenaar van Red Bull.

Drie van de laatste vier circuits die toegevoegd werden aan de F1-kalender waren straatcircuits. Het gaat om het Las Vegas Strip Circuit en Miami International Autodrome in de Verenigde Staten en Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië.

Max Verstappen heeft zijn voorkeur voor de traditionele circuits. "Als je het mij vraagt, komt de Formule 1-auto niet tot z’n recht op een stratencircuit", zei Verstappen onlangs bij de Grand Prix van Japan. "Daar zijn de auto’s veel te groot, veel te breed en veel te zwaar voor. En qua spektakel... Als je veel safetycars hebt, komt het goed uit of als je een heel lang recht stuk bouwt (zoals in Las Vegas, red.) kan dat interessant zijn, maar over het algemeen vind ik de races vaak saaier op een stratencircuit."