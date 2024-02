Formule 1 | GP Canada 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Canada behoort al sinds 1967 tot het Formule 1-kampioenschap. Het circuit in Montréal is vernoemd naar de eerste winnaar van de GP: Gilles Villeneuve. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Vorig jaar kwam de Grand Prix van Canada in gevaar vanwege bosbranden in de regio. Gelukkig kon de race in 2023 toch doorgaan als gepland. Vanaf de start zette Lewis Hamilton de aanval in op Max Verstappen die vanaf pole position startte. Maar Verstappen bleef aan de leiding in alle 70 rondes van de GP. Zijn eerste plek bezorgde team Red Bull haar honderdste overwinning.

George Russell belande in 2023 door een fout in de muur, wat leidde tot een safety car. Na de herstart werd Hamilton ingehaald door Fernando Alonso. Alonso kwam 9.570 seconden na Verstappen over de finish, gevolgd door Hamilton.

Circuit Gilles-Villeneuve

Het circuit Gilles-Villeneuve wordt sinds 1978 gebruikt voor de GP van Canada. Het is gebouwd op het Notre Dame eiland in Montréal dat oorspronkelijk was gebouwd voor de Olympische Spelen in 1976. Nadat deze voorbij waren werden de wegen op het eiland omgetoverd tot een race circuit, dat bekenstaat om de lage griplevels.

De GP van Canada bestaat uit 70 rondes met een lengte van 4,361 kilometer. In totaal wordt er een afstand van 305,27 kilometer afgelegd. In 2019 reed Valtteri Bottas de snelste raceronde ooit op het circuit met een tijd van 1:13.078.

Het circuit van Gilles-Villeneuve © Formula1.com

Programma GP Canada 2024

Het raceweekend in Montréal start op 7 juni 2024. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP van Canada met Nederlandse tijden.