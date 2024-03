Heeft Daniel Ricciardo zijn beste tijd gehad? 'Clown van de Formule 1'

Daniel Ricciardo rijdt inmiddels zijn veertiende seizoen in de Formule 1. Een coureur moet wel heel goed zijn, wil hij zo lang meedoen in de sport. Bij Ziggo twijfelen ze aan de kwaliteiten van de goedlachse Australiër. Doet de Honey Badger mee omdat hij zo goed is, of omdat hij als publieksfavoriet zoveel geld in het laatje brengt?

Het vonnis van racekampioen en teammanager Frans Verschuur is duidelijk. Een "clown" als Ricciardo hoort eigenlijk niet thuis in de Formule 1. Volgens Verschuur is hij slechts een marketingkanon. Ook tijdens de GP van Saoedi-Arabië moest Daniel Ricciardo weer zijn meerdere erkennen in teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner pakte de negende startplaats, terwijl Ricciardo vanmiddag vanaf P14 begint.