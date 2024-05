Nuchtere Max Verstappen evenaart Ayrton Senna in historische week: 'Krijg je geen punten voor'

Max Verstappen pakte zaterdag ook pole position in Miami. De Nederlander start daarmee net als bij de eerste vijf Grand Prix van het jaar vanaf de eerste plaats. Daarmee treedt hij in de voetsporen van drie iconische coureurs, waaronder Ayrton Senna. Uitgerekend in een historische week, maar zelf heeft hij maar weinig met dat soort lijstje.

Verstappen is de vierde coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die bij de eerste zes Grand Prix van een seizoen elke keer op pole position staat. Alleen Senna (1988), Nigel Mansell (1992) en Alain Prost (1993) gingen hem voor. En dat in een week waarin het dodelijke ongeluk van Senna dertig jaar geleden is.

'Hij had de X-factor, net als Max Verstappen': Jan Lammers denkt terug aan dodelijk drama Ayrton Senna 1 mei 1994 is een dag die in het geheugen van bijna alle raceliefhebbers staat gegrift. Vandaag precies dertig jaar geleden verongelukte de legendarische coureur Ayrton Senna op het circuit van Imola. Sportnieuws.nl blikte met Jan Lammers terug op het gitzwarte Formule 1-weekend.

'Krijg je geen punten voor'

Zelf doen dat soort recordlijstjes Verstappen maar weinig. Dat bleek ook uit zijn interview met Viaplay na de kwalificatie. "Ik probeer er altijd het beste uit te halen. Het belangrijkste is dat je de race wint. Poles zijn mooi, maar daar krijg je geen punten voor", reageerde de drievoudig wereldkampioen nuchter.

Worsteling op het circuit

Verstappen worstelt al het hele weekend in Miami, maar desondanks is hij toch weer oppermachtig. Zoals hij eigenlijk altijd is in de Verenigde Staten. Hij pakte pole voor de sprintrace, won die en was vervolgens dus ook de snelste in de kwalificatie. De Nederlander lijkt zich echter geen moment op zijn gemak te voelen en dat komt door het circuit.

"Er is heel weinig grip", verklaart Verstappen, die vrijdag stomverbaasd was toen hij hoorde dat zijn tijd genoeg was om de sprintrace als eerste te mogen beginnen. "De hele tijd heb je een aan/uit-gevoel. Soms heb je grip en soms weer niet. Als de eerste sector goed is dan valt het daarna weg of juist andersom. Dat maakt het heel inconsistent."

Max Verstappen kan ongekende zegereeks in de Verenigde Staten verlengen tijdens de Grand Prix van Miami Max Verstappen staat komende zondag aan de start van de Grand Prix van Miami. De Nederlandse leider in de WK-stand won vier van de vijf eerdere races dit seizoen en gaat dus op jacht gaan naar de volgende overwinning. Verstappen en de Verenigde Staten is in het verleden dan ook een geweldige combinatie gebleken.

'Gaat beter zijn'

De teams hebben na de sprintrace de mogelijkheid gekregen om hun auto's op een andere manier af te stellen voor het vervolg van het weekend. Verstappen denkt dat hij er zondag dan ook beter voor zal staan: "Het is altijd moeilijk te zeggen als de banden zo moeilijk zijn, maar ik denk dat het voor de race wel beter gaat zijn."