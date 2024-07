'Ik kan niet stoppen met huilen': Lewis Hamilton knuffelt lang met papa en laat tranen de vrije loop

Lewis Hamilton kwam in tranen over de finish tijdens de GP van Groot-Brittannië. De zevenvoudig wereldkampioen won na drie jaar eindelijk weer eens een Formule 1-race. En dat ook nog eens in zijn thuisrace. Hij kon zijn emoties niet bedwingen.

Mercedes-coureur Hamilton won voor de negende keer op Silverstone en pakte daarmee een record af. Ook was het dus zijn eerste overwinning sinds Saoedi-Arabië in 2021. Na afloop kon Hamilton niet anders dan huilen van geluk. Over de boordradio zei de Brit in tranen: 'Ongelofelijk, dankjewel aan iedereen in het team en de fans. Dit is zo mooi."

Huilen bij papa

Toen Hamilton even later uit zijn Mercedes stapte, vloog hij zijn vader in de armen. Minutenlang lag hij met zijn hoofd op de schouder van papa Anthony. De camera legde het ontroerende beeld vast en zag en hoorde een schokschouderende Hamilton zijn tranen de vrije loop laten.

'Kan niet stoppen met huilen'

Daarna kon hij een beetje herstellen en liep hij juichend met de Britse vlag richting de fans én zijn teamgenoten bij Mercedes. Na afloop van die korte ereronde stond hij met de vlag over zijn schouders de Formule 1-microfoon te woord. "Ik kan gewoon niet stoppen met huilen. Ik heb de afgelopen drie jaar, sinds die laatste overwinning, zoveel gedaan om weer als winnaar te staan."

'Zo dankbaar'

Dat hij dan wint in zijn eigen land, voor eigen fans, doet hem ongelofelijk veel deugd. "Dit is mijn laatste race in dit team en ik ben ze zo dankbaar voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. Ik waardeer ze zo erg, dus het voelt geweldig om deze race samen te winnen. Er is geen beter gevoel dan hier, voor al mijn fans, te winnen", sloot een geëmotioneerde Hamilton zijn interview af.