Max Verstappen mengt zich na 'perfecte call' met verrassende P2 in Engels feestje op Silverstone

Max Verstappen heeft voor een verrassing gezorgd op Silverstone. Tijdens de GP van Groot-Brittannië leek de Nederlander lang teveel moeite te hebben met zijn auto, maar door het weer en een 'perfecte call' kwam Verstappen toch nog op het podium terecht.

Het werd een chaotische race, vooral in de tweede helft. Toen zorgden de regen en de zon voor veel last minute pitstops. Voor pole position-rijder George Russell eindigde zijn thuisrace in een drama. Hij moest zijn auto naar binnen rijden van zijn team Mercedes en viel na tweederde race uit.

Slechte eerste helft voor Verstappen

Verstappen had in de eerste helft van de race grote moeite met zijn auto. Hij klaagde veel over de voorkant en zag het podium na zijn goede start steeds verder uit zicht raken. Hij had bij de start nog Norris gepakt voor P3, maar verloor met zijn auto zienderogen tijd. Het was wachten op de regen, die hem moest redden.

En die regen kwam boven het circuit van Silverstone. Verstappen maakte volgens zijn team de perfecte call om als eerste naar binnen te gaan voor regenbanden. Hij kwam daardoor vanuit verloren positie weer terug in de race. Oscar Piastri werd juist door McLaren te lang buiten gelaten en verloor zo zijn goede klassering.

Verstappen naar P2

Na een paar buien brak ineens de zon door boven het Engelse circuit. Verstappen werd nu wel tegelijkertijd met Hamilton en Norris naar binnen gehaald voor de 'normale' banden. Maar Red Bull Racing koos ervoor om de Nederlander op harde banden te zetten. De twee Britten kregen softs, maar daar konden ze nauwelijks mee racen. Verstappen kwam harder en harder dichterbij en pakte Norris terug met nog vier rondes te gaan.

Hamilton zorgt voor Engels feestje

De Nederlander pakte zo P2 af van de Engelsman. Het gat naar leider Hamilton was echter te groot om ook nog de race te winnen. Maar met P2 kan Verstappen meer dan tevreden zijn. In de eerste helft leek hij zelfs met P6 genoegen te moeten nemen. Hamilton won dus in zijn Mercedes zijn thuisrace en zorgde alsnog voor een groot Engels feest. Het was zijn eerste zege sinds Saoedi-Arabië 2021. Verstappen liet met P2 al zijn concurrenten in de WK-stand achter zich.

Ook teleurstelling bij de Britten

Toch zullen de Engelse fans ook teleurgesteld zijn. Want de start was met Russell op 1, Hamilton op 2 en Norris op 3 nog een veel groter Brits feestje. Russell viel dus uit en Norris had in de slotfase de slechtste banden.