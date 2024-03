Max Verstappen gaat niet eindeloos door om records te breken: 'Dat gaat aan je vreten'

Max Verstappen gaat dit weekend beginnen aan het Formule 1-seizoen. Het grote doel is om voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Verstappen begint al aan zijn tiende jaar in de Formule 1, maar we hoeven er niet vanuit te gaan dat er nog eens tien zullen volgen.

"Ik leef al vanaf mijn achtste via een schema", zegt de drievoudig wereldkampioen tegen het AD. Er komt een punt dat hij het wel gehad heeft: "Op een gegeven moment vraag je je af of je dat nog wel wil. Ik ben voor 24 races van huis en moet ook nog werk doen in de simulator en voor de marketing. Het is niet leuk, maar het hoort erbij."

Contract tot 2028

Het contract van Verstappen loopt nog tot en met 2028 en verder dan dat jaar heeft hij niet gekeken: "Dan ben ik 31 jaar. Ik heb geen plan voor daarrna. Het racen is leuk, maar alles eromheen gaat aan je vreten. Op dit moment is het geen probleem, maar ik weet dat ik het op een gegeven moment wel gezien heb."

Als Verstappen tot en met 2028 ieder jaar wereldkampioen zou worden, kan hij met acht wereldtitels het record van Lewis Hamilton en Michael Schumacher afpakken. Dat is alleen geen doel: "Dit is al meer dan ik ooit had durven dromen, dus daar ben ik heel blij mee. Het draait er voor mij niet om hoe ik herinnerd word. Wat andere mensen vinden van mijn prestaties interesseert met niets."

Seizoensstart

De Nederlander rijdt dit weekend in Bahrein de eerste race van het seizoen. Verstappen hoopt daar zijn winstreeks te verlengen. De regerend wereldkampioen won de laatste zeven races van het vorige seizoen.