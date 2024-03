Max Verstappen koeltjes na nieuwe mijlpaal in Formule 1: 'Ik was de rondes aan het aftellen'

Max Verstappen greep zaterdag de 56e F1-zege uit zijn carrière door de GP van Saoedi-Arabië te winnen. Het was niet de meest spectaculaire race, zo gaf de Nederlander na afloop toe. "Ik was de rondes aan het aftellen", aldus de wereldkampioen.

De dominantie van Max Verstappen is dit seizoen opnieuw groot. Zo had de tv-regie tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië vooral ook oog voor andere gevechten die achter de leidende Nederlander plaatsvinden. Al heeft Verstappen daar totaal geen problemen mee.

"Prima. Ik was de rondes aan het aftellen. Het is niet het allerspannendste. Dat is wel fijn aan de andere kant, want dat auto ging gewoon goed. Het was een lange stint op de harde band, maar alles was onder controle", reageerde Verstappen tegenover Viaplay.

Foutloze Max Verstappen rijdt op cruise control naar zege bij GP Saoedi-Arabië Max Verstappen kon bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië door niets en niemand worden afgeremd. De Red Bull-coureur reed in een niet al te opwindende race onbedreigd naar de zege. Teamgenoot Sergio Pérez zorgde voor het tweede één-tweetje achter elkaar voor de renstal.

Uiteindelijk was slotconclusie van een weekend in Jeddah: "Dit was voor ons een fantastisch weekend", aldus de heersende coureur van Red Bull. Achter Verstappen werd teamgenoot Sergio Pérez namelijk tweede. Daarmee zorgden zij voor een één-tweetje voor Red Bull, net zoals in de eerste GP van dit seizoen.

"De laatste stint duurde wat langer dan ik had gewild, maar met de safety car moesten wij ervoor gaan. De laatste paar ronden waren met achterblijvers en koude banden een beetje glad, maar verder hadden we een goede snelheid en konden we de voorsprong goed managen", aldus Verstappen tegenover Viaplay.

Samenvatting GP Saoedi-Arabië: zo ziet de dominantie van Max Verstappen eruit Bekijk de samenvatting van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, gewonnen door Max Verstappen.

Mijlpaal

Met zijn zege in Saoedi-Arabië heeft Verstappen zijn honderdste podiumplek in zijn F1-carriere te pakken en zijn 56e overwinning in totaal. Ondanks die mooie statistieken werd niet hij, maar F1-debutant Oliver Bearman uitgeroepen tot Driver of the Day. De invaller bij Ferrari werd knap zevende.