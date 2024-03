Formule 1 | GP Saoedi-Arabië 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie

De tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen van 2024 wordt in Saoedi-Arabië gehouden. Net als de GP van Bahrein vindt ook deze race plaats op zaterdag in plaats van zondag. Lees hier alles over het circuit en het programma.

Waarom de race niet op zondag, maar op zaterdag gehouden wordt? Dat heeft te maken met de ramadan die op zondag begint. De dag dat de vastenmaand ingaat is een belangrijke feestdag in het Islamitische land Saudi-Arabië. Doordat er minimaal één week tussen twee Grands Prix moet zitten, vond ook de GP van Bahrein op een zaterdag plaats.

De GP van Saoedi-Arabië bestaat uit 50 rondjes van 6.174 kilometer op het Jeddah Corniche circuit. Doordat de race op zaterdag gehouden wordt, staat de eerste vrije training voor donderdag 7 maart op het programma.

Eerste en tweede plek voor Red Bull in 2023

Tijdens de Grand Prix in 2023 behaalde team Red Bull zowel de eerste als de tweede plek. Niet Max Verstappen, maar zijn teamgenoot Sergio Pérez won de race. In de kwalificatie pakte Pérez pole position. Verstappen was het snelste in de vrije trainingen, maar viel uit in de laatste ronde van de kwalificatie. Dit leverde hem de vijftiende startpositie op.

Voor Mercedes was het ook een goede race; George Russel en Lewis Hamilton werden vierde en vijfde. Verstappen reed de snelste ronde en verdiende daarmee een extra punt.

Het circuit van Saoedi-Arabië

Het circuit van Saoedi-Arabië ligt in de havenstad Jeddah aan de rode zee. Met gemiddelde snelheden van 250 kilometer per uur is het het snelste straatcircuit ooit in de Formule 1. Het Jeddah Corniche circuit heeft 27 bochten, het meeste van alle circuits op de kalender, en drie DRS-zones. Het record voor de snelste ronde op het circuit staat op naam van Lewis Hamilton. In 2021 klokte hij een tijd van 1:30,734.

Het Jeddah Corniche Circuit © Formula1.com

Programma GP Saoedi-Arabië 2024

Zoals gezegd wordt de race op zaterdag gehouden, waardoor de eerste vrije training op donderdag plaatsvindt. De derde vrije training en de kwalificatie vinden plaats op vrijdag. Hieronder zie je het complete programma met de tijdstippen (Nederlandse tijd).