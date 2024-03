Mercedes veranderde expres de set-up van de auto: 'We hadden op pole kunnen staan'

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff had Mercedes mee kunnen vechten voor P1 tijdens de kwalificatie in Bahrein. De Duitse renstal heeft echter doelbewust de auto teruggeschroefd, zodat ze in de race een beter pakket op de baan hebben staan. George Russell en Lewis Hamilton kwalificeerde op respectievelijk de derde en de negende plaats.

Tijdens de tweede vrije training op donderdag kon Mercedes zijn geluk niet op toen het opeens een een-tweetje pakte op het circuit van Bahrein. Lewis Hamilton prijkte bovenaan het tijdschema, op de voet gevolgd door teamgenoot Russell. Max Verstappen - die vrijdag alsnog pole pakte - stond toen zesde. Wat is er veranderd in die kwalificatie?

Hamilton baalt uiteraard van zijn matige positionering. Een negende plaats laat behoorlijk te wensen over voor de 7-voudig wereldkampioen. En dat terwijl hij net zo blij was met zijn nieuwe bolide, de W15. Volgens teambaas Toto Wolff is het allemaal onderdeel van een plannetje van Mercedes. " We hebben de balans van de auto aangepast", zei hij tegen Motorsport.com . "De set-up werd daardoor minder agressief. We hadden een auto kunnen hebben waarmee we met Verstappen hadden kunnen vechten, maar dan hadden we het niet tegen hem kunnen opnemen in de race."

Toch waant Wolff zich nog niet helemaal gewonnen. "Deze auto's zijn allemaal nog zo nieuw, we gaan zien of de bewuste keuze die we gemaakt hebben een positieve invloed heeft op de raceauto", vervolgde hij. "Als dat niet gebeurt, dan leren we weer een les." Volgens experts is het nog maar de vraag of Max Verstappen weerstand kan verwachten dit seizoen. Alles wijst erop dat de Nederlander er weer fluitend met de titel vandoor kan gaan.