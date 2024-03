Alles loopt in de soep bij Mercedes: te hete auto's en Hamiltons stoel is kapot

Hoe Mercedes is begonnen aan het Formule 1-seizoen, is bijna alsof het raceteam pas net komt kijken. Werkelijk alles gaat mis tijdens de openingsrace in Bahrein.

De kwalificatie op vrijdag viel al tegen, met bijvoorbeeld Lewis Hamilton op P9. Maar daar was het excuus dat het team snelheid in de kwalificatie opofferde om in de race op zaterdag snel te zijn. Maar daar blijkt helemaal niks van. Alles loopt in de soep, zowel bij George Russell als Hamilton.

Mercedes veranderde expres de set-up van de auto: 'We hadden op pole kunnen staan' Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff had Mercedes mee kunnen vechten voor P1 tijdens de kwalificatie in Bahrein. De Duitse renstal heeft echter doelbewust de auto teruggeschroefd, zodat ze in de race een beter pakket op de baan hebben staan. George Russell en Lewis Hamilton kwalificeerden op respectievelijk de derde en de negende plaats.

De auto's worden op het circuit van Bahrein veel te heet, terwijl de buitentemperatuur maar rond de achttien graden Celsius ligt. 'Gelukkig' voor Mercedes hebben meer auto's daar last van, bijvoorbeeld de Williams van Alexander Albon en Logan Sargeant. Daardoor rijden de Mercedessen nog wel in de top tien.

Hamilton en Russell mogen niet alles geven van het team, uit angst dat dan de motor zo heet wordt, dat-ie opblaast. Los daarvan gaat het bij Hamilton ook qua comfort in de auto mis. Halverwege de race klaagde Hamilton over dat zijn stoeltje gebroken is. Dan zit je niet lekker en kun je niet lekker racen.

Van Mercedes naar Ferrari

Laat Hamilton nou juist dat stoeltje figuurlijk verlaten voor een plekje bij Ferrari volgend seizoen. Hij maakte voorafgaand aan de start van het seizoen bekend de overstap in 2025 te maken van Mercedes naar Ferrari. Maar hij wil wel goed afsluiten bij het team waar hij zes van zijn zeven wereldtitels won. Voorlopig ziet het ernaar uit dat het een lastig seizoen wordt.