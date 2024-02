Mercedes verrast met kleurencombinatie bij auto voor afscheidsjaar Lewis Hamilton: 'Het is emotioneel'

Mercedes heeft woensdag de nieuwe auto voor 2024 gepresenteerd. Dat is bij voorbaat al een bijzondere, want het wordt de laatste Mercedes waarin Lewis Hamilton zal rijden. De Brit zal vanaf 2025 overstappen naar Ferrari. Voor Hamilton was de presentatie van woensdag dan ook een bijzonder moment.

Het was een grote schok voor iedere autosportliefhebber dat Hamilton zijn vertrek twee weken geleden bekendmaakte. De zevenvoudig wereldkampioen stapt wel pas vanaf volgend jaar over naar de Italiaanse renstal en zal dit jaar dus gewoon nog in de Mercedes stappen. Het team maakte woensdag bekend in welke auto de Brit zijn laatste rondjes als Mercedes-coureur gaat rijden.

Mercedes reed jarenlang in het zilver, maar besloot in 2020 om in zwarte auto te gaan rijden. Dit was een idee van Hamilton naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten van dat jaar. Tussendoor schakelde het team nog een keer terug naar een zilveren auto, maar voor 2024 heeft het een combinatie gemaakt. De W15 is zowel zilver als zwart.

Introducing the Mercedes-AMG F1 W15 E PERFORMANCE 🤍🖤 pic.twitter.com/xgvJkWVIph — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 14, 2024

Emotioneel

Voor Hamilton wordt de W15 de laatste Mercedes die hij gaat besturen. Dat deed hem dan ook wel wat: "Het is emotioneel. Ik kwam hier in 2013 en begin aan mijn twaalfde jaar bij het team. Het is een privilege om met deze mensen te werken." Het doel voor komend jaar is duidelijk: "We willen het team terugbrengen naar waar we ooit waren."

Teambaas Toto Wolff gaf aan dat het team een hele andere weg is ingeslagen: "De auto is heel anders. Niet alleen op aerodynamisch vlak, maar ook meganisch. We hopen dat het tot betere resultaten gaat leiden en dat de coureurs de auto echt kunnen pushen. Het is een enorme uitdaging als een team zo'n grote voorsprong heeft als Red Bull, maar er zijn veel ingrediënten om terug aan de top te komen."

🎙"It's obviously been emotional"



Lewis Hamilton on the unveiling of the W15, the last Mercedes car he'll drive before leaving for Ferrari in 2025 👇 pic.twitter.com/LHgmA2RJtg — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 14, 2024

Vertrek Hamilton

Het gaat een bijzonder jaar worden, want na twaalf jaar gaat Hamilton vertrekken bij Mercedes. Dat was een succesvolle periode. De Brit pakte liefst zes van zijn in totaal zeven wereldtitels bij de renstal van teambaas Toto Wolff. In 2021 greep hij net naast zijn achtste wereldtitel toen Max Verstappen hem in de allerlaatste ronde van het seizoen wist af te troeven.

De afgelopen twee jaar won Hamilton geen race, terwijl Verstappen de sport domineerde. De Brit nam daarom de moeilijke beslissing om naar Ferrari te verkassen vanaf 2025. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.

'Mercedes denkt aan Kimi Antonelli (17) óf Fernando Alonso (42) als opvolger Lewis Hamilton' Mercedes lijkt een gewaagde keuze te gaan maken als het gaat om de opvolging van Lewis Hamilton. In 2025 komt er een stoeltje vrij bij de Formule 1-renstal en we zouden zomaar een verrassing te zien kunnen krijgen.

Teleurstellend jaar

Mercedes won afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2011 geen enkele race. De laatste overwinning van Mercedes was in 2022. Russell wist toen de Grand Prix van Brazilië te winnen. Afgelopen seizoen eindigde het team wel als tweede in de constructeursstand achter Red Bull.

Met de W15 hoopt het team dus weer aansluiting te vinden bij Red Bull om het Max Verstappen lastiger te gaan maken. Het is de grote vraag of het gat in een winter te dichten is voor het team.

Red Bull

Met de bekendmaking van Mercedes zijn bijna alle auto's voor 2024 nu bekend. Alleen Red Bull laat nog op zich wachten. Zij presenteren de auto op donderdag 15 februari. Max Verstappen reed wel op dinsdag al zijn eerste meters in de auto. De lancering wordt wel overschaduwd door de zaak rondom Christian Horner. Het team heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van hem. Horner was dinsdag wel aanwezig bij de eerste rondjes van Max Verstappen.