'Christian Horner donderdag aanwezig bij presentatie van nieuwe Red Bull-auto'

Max Verstappen heeft dinsdag de eerste meters gemaakt in de nieuwe Red Bull. De auto is officieel nog niet gepresenteerd, maar toch reed de drievoudig wereldkampioen alvast een paar rondjes op het circuit van Silverstone. Dat deed hij onder toeziend oog van teambaas Christian Horner, die onder vuur ligt vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Hoewel later deze maand pas de testdagen op het programma staan, mogen teams 200 kilometer rijden tijdens een speciale filmdag. Verstappen stapte dinsdag als eerste in de auto en daarna was teamgenoot Sergio Pérez aan de beurt. Het zal een welkome afleiding zijn geweest voor het team, want de zaak rondom Horner zorgt voor een hoop onrust. Volgens De Telegraaf was de teambaas trouwens gewoon aanwezig bij de eerste meters van Verstappen in de RB20.

Red Bull presenteert later deze week officieel de nieuwe auto voor 2024, maar het gaat op dit moment maar weinig over die lancering. Het team doet op dit moment onderzoek naar teambaas Christian Horner vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De uitkomst kan nog weken op zich laten wachten. Desondanks zou hij volgens de krant gewoon van plan zijn om bij de presentatie van de RB20 aanwezig te zijn.

Formule 1 2024 | Op deze datum presenteert Red Bull de nieuwe auto van Max Verstappen Wie de nieuwe auto wil zien waarmee Max Verstappen het Formule 1-seizoen van 2024 gaat rijden, moet tot het allerlaatst geduld hebben. Red Bull Racing presenteert namelijk als allerlaatste renstal de nieuwe wagens.

Grensoverschrijdend gedrag

De Formule 1-wereld werd afgelopen week opgeschrikt met het verhaal dat Horner zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De 50-jarige Brit zou volgens het Duitse Bild foto's hebben gestuurd naar een vrouwelijke collega. Daarbij werd niet gezegd om wat voor foto's het gaat.

Red Bull stelde daarna een onderzoek in naar Horner, maar stelde eerder de buitenwereld op de hoogte dan de teambaas zelf. Horner werd eind vorige week urenlang verhoord door een advocaat. Zijn vrouw Geri, voormalig lid van de muziekgroep Spice Girls, gelooft volledig in de onschuld van haar man. Horner lijkt dan ook zelf niet van plan om ontslag te nemen, maar het is zeer de vraag of hij nog lang kan blijven zitten.

'Red Bull-teambaas Christian Horner gaat onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag niet overleven' Het zou wel eens voorgoed gedaan kunnen zijn met de carrière van Christian Horner binnen de Formule 1 na de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat zeggen meerdere bronnen binnen de sport tegen BBC Sport.

Vier op een rij?

Verstappen hoopt ondanks alle randzaken met de RB20 zijn vierde wereldtitel op een rij te gaan pakken. In 2021 troefde hij Lewis Hamilton na een bloedstollende ontknoping af en de afgelopen twee seizoenen domineerde hij de sport. Het Formule 1-seizoen begint op zaterdag 2 maart met de Grand Prix van Bahrein. Normaal gesproken worden races standaard op zondag gereden, maar dat is dit jaar niet altijd het geval.