Moet Max Verstappen een transfer gaan maken? 'Hij is gek als hij het niet doet'

De Formule 1 staat bol van de transfergeruchten. Met het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes is geen enkele samenwerking meer heilig. Ook Max Verstappen wordt in verband gebracht met een mogelijke transfer. De coureur heeft nog een langdurig contract bij Red Bull, maar er valt wat te zeggen voor de concurrentie.

In 2026 staat de Formule 1 voor een gigantische verandering van de reglementen. Nieuwe, meer ingewikkelde hybride-motoren maken hun opwachting en ook meer actieve aërodynamica is straks de norm. Er is dus een kans dat kampioen Red Bull de plank misslaat en straks niet langer het dominante team is in de sport. Tijd voor Max Verstappen om te verkassen?

Mercedes

De mannen in het racecafé van Ziggo hadden het wel geweten. Renger van der Zande benoemt de move van Lewis Hamilton naar Mercedes in 2013. De Duitse renstal leek lang niet zo goed als zijn toenmalige team (McLaren), maar de geschiedenis leert dat Hamilton achteraf een hele slimme keuze heeft gemaakt. Tijd voor Max om straks ook een nieuw team te zoeken? "Hij is gek als hij het niet doet", aldus Robert Doornbos.

Als Verstappen er voor kiest om een transfer te maken, zou Mercedes een logische keuze zijn. Het team uit Brackley wordt vaak genoemd als een mogelijk nieuw thuis voor de drievoudig wereldkampioen. Ook in de Ziggo studio denken ze dat ze daar een mooi onderkomen hebben gevonden voor de Nederlander. Dan moet hij wel onder zijn contract bij Red Bull zien uit te komen. Verstappen heeft eigenlijk een handtekening gezet tot eind 2028.