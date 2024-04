Openingsrace Formule 1-seizoen 2025 in Australië, Grand Prix eind augustus in Zandvoort

Het Formule 1-seizoen 2025 wordt geopend in Australië. Op 16 maart zal daar de eerste Grand Prix van het wereldkampioenschap verreden worden. De nieuwe kalender met 24 races is vrijdag bekend gemaakt.

Dat de openingsrace in 2025 in Melbourne plaats zal vinden komt niet geheel als een verrassing. Vanwege de ramadan kan de eerste GP van het seizoen niet in Bahrein of Saoedi-Arabië verreden worden. Deze races zijn naar april verschoven. De wintertests zullen waarschijnlijk weer in Barcelona worden gehouden.

Na de start in Melbourne reist de F1 door naar China. Twee weken later wordt vervolgens Japan aangedaan om logistiek praktische redenen. Zandvoort staat eind augustus, weer op zijn vaste plek, op de kalender. Het is op 31 augustus de eerste race na de zomerpauze.

De kalender bestaat verder uit dezelfde races als 2024, en eindigt met een zogeheten triple header. Deze bestaat uit Las Vegas (22 november), Qatar (30 november) en Abu Dhabi (7 december).

In 2025 viert de Formule 1 de 75e editie van het kampioenschap. "Met die ervaring kunnen we zo'n sterke kalender neerzetten. Opnieuw bezoeken we 24 ongelooflijke bestemmingen, waar we miljoenen fans wereldwijd van laten genieten", aldus CEO Stefano Domenicali. "2025 wordt een speciaal jaar."

Sportief directeur Jan Lammers van de Nederlandse Grand Prix laat weten blij te zijn met de datum van de GP op de kalender. Ook burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort is blij. "Deze datum sluit aan op de zomervakantie waardoor ons seizoen verlengd wordt. Zandvoort staat wederom klaar om alle racefans te ontvangen", aldus Moolenburgh.