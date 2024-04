'Max Verstappen heeft zelfs nog snelheid achter de hand': buitenlandse media denken aan oppermachtig seizoen

Max Verstappen was zondag 'een robot' die niet te verslaan was. De buitenlandse media was wederom enorm te spreken over de Nederlandse Formule 1-coureur, die dit seizoen drie van de vier races won. Die andere race viel hij namelijk uit.

Verstappen was zondag oppermachtig in Japan en won met een tijdsverschil van twaalf seconden op Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. Dat hadden er nog meer kunnen zijn, denkt The Guardian. "Hij houdt vrijwel zeker zelfs nog snelheid achter de hand, mocht hij echt uitgedaagd worden."

Het Engelse medium ziet wel dat er langzaam meer kansen komen voor andere coureurs. "Max zorgde ervoor dat het eigenlijk gewoon weer business as usual was met een indrukwekkende, zorgeloze overwinning. De marges zijn kleiner dan vorig jaar omdat de grid, zij het pijnlijk langzaam, wat terrein begint terug te winnen op Red Bull."

Het Italiaanse La Gazetta Dello Sport gaf 'robot' Verstappen een tien voor zijn optreden in Japan, het Franse L'Équipe spreekt van een 'monsterlijke' Verstappen. "Het is te hopen voor Carlos Sainz dat hij zijn overwinning in Melbourne goed gevierd heeft, want als Max niet uitvalt, is de drievoudig wereldkampioen gewoon onverslaanbaar."

In de Spaanse media ging het ook vooral over Carlos Sainz. De Ferrari-coureur viel dit seizoen één keer uit en was de andere drie keer sneller dan teamgenoot Charles Leclerc. En dat terwijl Sainz volgend seizoen plaats moet maken bij Ferrari voor Lewis Hamilton, terwijl Leclerc mag blijven zitten.

AS schrijft: "Ferrari had het bij het juiste eind met de strategie. De inwoner van Madrid [Sainz] heeft de overhand in het duel met teamgenoot Charles Leclerc en Red Bull zal dit seizoen echt niet op alle circuits zó dominant zijn, ondanks dat ze hier simpelweg onverslaanbaar waren. Maar Australië is een voorbeeld van een weekend waar ze zich aan vast kunnen klampen."

Grand Prix van China

Over twee weken staat de Grand Prix van China op het programma. Daar wordt ook de eerste sprintrace van het seizoen verreden. Verstappen, Sainz en Sergio Pérez gaven aan niet blij te zijn met de sprintrace in Shanghai, omdat de coureurs daar al jaren niet meer gereden hebben.