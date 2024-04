Red Bull en Sergio Pérez oneens: door deze eis komt er mogelijk geen contractverlenging

Het contract van Sergio Pérez loopt na dit seizoen af bij Red Bull. De Mexicaan wil graag verder als teamgenoot van Max Verstappen bij het Oostenrijkse team, maar door een van zijn eisen komt het mogelijk niet tot een contractverlenging.

Bij Red Bull zijn ze op dit moment zeer te spreken over Pérez. De Mexicaan doet volgens teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko alles wat hij zou moeten doen om een contractverlenging af te dwingen. Maar er is één punt waar de partijen het niet over eens worden: de duur van dat contract. Pérez wil een contract voor twee jaar, terwijl Red Bull hem slechts een jaartje wil geven.

Langetermijnproject

Dat begrijpt de 34-jarige coureur niet helemaal. "Ik denk dat het heel logisch is dat mijn volgende contract minstens twee jaar duurt, want de regels veranderen drastisch in 2026", zei hij bij ESPN in Mexico. "Ik denk dat het voor een team tegenwoordig geen zin heeft om een coureur voor één jaar te contracteren en dan de deur open te laten, toch? Vooral volgend jaar zal er in de loop van het jaar veel ontwikkeling plaatsvinden, dus het is belangrijk om deel uit te maken van een langetermijnproject."

Sainz naar Red Bull?

Eerder liet adviseur Marko al weten tevreden te zijn over de Mexicaan. Pérez pakte in drie van de vier races de tweede plek, iedere keer achter Verstappen, en staat tweede in het kampioenschap. "Zolang Checo in zo'n goede vorm is als nu en hij komt met redelijke voorwaarden voor een verlenging, is er echt niets tegen hem in te brengen", zei hij.

Maar diezelfde Marko liet onlangs weten dat hij gesprekken heeft gevoerd met Carlos Sainz over een mogelijke komst naar Red Bull van de Ferrari-coureur. "We praten met hem, hij beleeft zijn sterkste seizoen in de Formule 1", aldus de Oostenrijker.