Fernando Alonso (42) gaat nog even door: oud-wereldkampioen maakt einde aan geruchten

Fernando Alonso zal volgend jaar niet samen met Max Verstappen rijden bij Red Bull en wordt ook niet de vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Aston Martin heeft donderdag bekendgemaakt dat de 42-jarige Spanjaard tot en met 2026 voor het team blijft rijden.

Alonso werd gezien als een van de kandidaten om Lewis Hamilton op te volgen bij Mercedes. De Brit gaat na twaalf jaar vertrekken bij de Duitse renstal, maar Alonso wordt in ieder geval niet de nieuwe teamgenoot van George Russell. De tweevoudig wereldkampioen werd vanwege het aflopende contract van Sergio Pérez ook gezien als een kandidaat bij Red Bull voor volgend jaar.

Dat gaat er dus niet van komen, want Aston Martin meldt donderdag dat Alonso gaat blijven. 'Here to stay', schrijft de renstal op sociale media. Alonso rijdt sinds 2023 voor het team en heeft zijn aflopende contract met twee jaar verlengd.

Recordhouder

Alonso reed tot nu toe 381 races en is daarmee de recordhouder. Met zijn contractverlenging is het dus een zekerheidje dat hij als eerste coureur voorbij de grens van 400 Grand Prix zal gaan. Eind 2026 zal de Spanjaard 45 jaar oud zijn, maar dat is dan weer geen record.

De oudste coureur ooit die deelnam aan een Formule 1-race was namelijk Louis Chiron. De rijder uit Monaco was in 1955 tijdens de race in eigen land 55 jaar. Om dat record te kunnen breken zal Alonso nog tot en met 2037 door moeten gaan.

Oud-wereldkampioen

Alonso maakte 23 jaar geleden zijn debuut in de Formule 1. De Spanjaard debuteerde op 4 maart 2001 tijdens de Grand Prix van Australië. Alonso werd in 2005 en 2006 wereldkampioen met Renault. Met het Franse team maakte hij een einde aan de dominantie van Michael Schumacher, die de vijf jaren daarvoor wereldkampioen was geworden in zijn Ferrari.

De Spanjaard stapte na die titels over naar McLaren en miste in 2007 de wereldtitel op slechts één punt. Nadat hij niet goed overweg kon met Hamilton keerde hij een jaar later alweer terug naar Renault. In 2010 maakte hij de overstap naar Ferrari, maar daar slaagde hij er in vijf jaar niet in om wereldkampioen te worden. Alonso keerde in 2015 terug bij McLaren, maar na vier enorm teleurstellende jaren besloot hij in 2018 met pensioen te gaan.

Comeback

Op die beslissing kwam hij na drie jaar weer terug en hij maakte in 2021 bij Alpine, het voormalige Renault, zijn comeback. In twee seizoenen kwam hij daar niet verder dan één podiumplaats en dus koos hij ervoor om naar Aston Martin te vertrekken. Dat was een goede beslissing, want vorig jaar eindigde de Spanjaard liefst acht keer op het podium. Dit seizoen lukte dat nog niet.

Wie volgt Hamilton dan wel op?

Door de contractverlenging van Alonso bij Aston Martin kan Mercedes hem dus van het lijstje strepen. Toch houdt het team van Toto Wolff nog genoeg opties over, want Carlos Sainz, die moet vertrekken bij Ferrari vanwege de komst van Hamilton, zit nog zonder een contract voor volgend jaar. De afgelopen weken wordt ook de naam van de gestopte oud-wereldkampioen Sebastian Vettel met regelmaat genoemd.