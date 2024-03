Christian Horner moet vrezen voor openbaring van gelekte appjes: slachtoffer dreigt met nieuwe stap

De vrouwelijke medewerker van Formule 1-team Red Bull Racing, die teambaas Christian Horner beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag, dreigt met nieuwe stappen als haar hoger beroep faalt. Dat weet de welingelichte Engelse krant The Guardian.

De vrouw had al een nieuwe advocaat in de arm genomen om het hoger beroep tegen de vrijspraak van Horner te beginnen. Na extern onderzoek werd de teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. Mocht ook het hoger beroep niet tot een veroordeling van Horner leiden, dan dreigt het slachtoffer met een volgende stap. Daarbij raken zij én Horner alle privacy kwijt.

Het vermeende slachtoffer zit inmiddels al weken thuis, nadat Red Bull haar met betaald verlof stuurde om niet voor nog meer onrust te zorgen. Volgens The Guardian wil ze alle mogelijke stappen zetten om de zaak tot op de bodem uit te laten zoeken. Een volgende stap zou betekenen dat ze naar de arbeidsrechtbank gaat om het werkgeschil op te lossen.

'Dan komt alles openbaar'

"Als ze een arbeidsrechtszaak begint, dan gaat alle geheimhouding omtrent de interne procedures ervan af", zegt een expert tegen de Engelse krant. "De hoorzitting is dan openbaar en daarin is alle informatie beschikbaar. De precieze klachten, ooggetuigenverklaringen, bewijsvoering én de precieze uitspraak van de rechter." De gelekte gesprekken, waarvan nog niet bevestigd is dat die daadwerkelijk van Horner en het slachtoffer zijn, komen dan in het openbaar.

Situatie onhoudbaar

Daily Mail sprak met een bron rondom de vrouw, die inmiddels slachtoffer is in deze situatie. Zij zit namelijk thuis, omdat de situatie onhoudbaar zou zijn bij Red Bull met haar erbij. Dat de vrouw nu thuiszit, zorgt voor scheve gezichten.

De bron zegt: "Ze zit thuis en dat maakt de boodschap duidelijk: het initieert dat vrouwen stil moeten blijven en zich niet uit moeten spreken, of ze raken hun baan kwijt. Dit demotiveert andere vrouwen die mogelijk hetzelfde meemaken in de Formule 1 om naar voren te treden."

'Alle protocollen gevolgd'

Een andere bron zegt dat de vrouw niet snapt hoe de zaken zijn afgehandeld. "Zij heeft alles volgens het boekje gedaan en heeft haar zorgen in de privésfeer geuit." Ondertussen heeft een Engelse bron haar naam en gezicht gedeeld, terwijl iemand anders de screenshots tussen haar en Horner heeft gelekt.

"Ze hebben haar naar huis gestuurd, terwijl ze alle protocollen heeft gevolgd. Het gebrek aan support van Red Bull is teleurstellend." De bron benoemt nog extra dat Horner is vrijgesproken en dat zij nu thuiszit.

Machtsstrijd binnen Red Bull?

Nog voor het Formule 1-seizoen begonnen was, stond de paddock op stelten door een gerucht rondom Horner en Red Bull. De Telegraaf kwam erachter dat er een onderzoek gaande was naar Horner wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Later bleek dat hij appcontact had met de vrouw waar het in dit artikel over gaat, waar ook screenshots van uitlekten.

Horner werd dus vrijgesproken, maar zijn positie staat nog steeds onder druk. Er wordt gedacht dat de beschuldiging tegen Horner werd gebruikt in een machtsstrijd bij Red Bull.