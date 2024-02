Zet Red Bull de rest op verdere achterstand met snelle updates? 'We willen vroeg gas geven'

Tijdens de wintertest bleek al snel dat Red Bull Racing de zaken goed op orde heeft. Met een nieuw concept voor de auto van Verstappen en Perez geeft het team het nakijken aan de concurrentie. Daar blijft het echter niet bij aangezien bij aanvang van het Europese seizoen nog meer veranderingen worden verwacht.

Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2024 heeft Red Bull een wijziging doorgevoerd in hun ontwerpconcept. Vanuit de paddock volgden veel lovende berichten richting Adrian Newey, die met zijn ontwerpteam weer iets uit de hoge hoed heeft getoverd. Pierre Waché, de technisch directeur, vertelt tijdens een interview met Motorsport.com. dat de achterliggende filosofie onveranderd is, maar dat het concept wel flink is aangepast. Het team uit Milton Keys zag namelijk een plafond in de doorontwikkeling van het vorige concept.

Adrian Newey tijdens de testdagen © Getty Images

Als reactie daarop heeft het kampioensteam elementen van Mercedes geïntegreerd, waaronder gulley's die ver naar achteren doorlopen. Met een knipoog naar de vergelijking met Mercedes merkte Waché op: "Het is niet helemaal hetzelfde, het is veel beter!"

Ferrari en Mercedes in de achtervolging

Ondanks dat Red Bull tijdens de testdagen alles goed voor elkaar te hebben rekent het Oostenrijkse team zich nog niet rijk. Zo geeft Waché aan: "Ik hoop natuurlijk dat het gat nog groter is dan vorig jaar, maar ik weet het niet. Ferrari zag er ook sterk uit tijdens de testdagen. Bovendien blijft het de vraag hoe alles zich gaat vertalen naar andere circuits. Ik denk daardoor niet meteen dat het makkelijk gaat worden."

Dit komt ook omdat concurrenten grotendeels de Red Bull-auto van vorig jaar hebben gekopieerd. "Of ze ons concept nu begrijpen? Dat weet ik niet, maar als ik kijk naar de ontwikkelingen van de andere auto's nu, dan denk ik wel dat ze het begrijpen. Misschien hebben ze zelfs andere interessante ontdekkingen gedaan. Het feit dat Mercedes een nieuw werkende voorvleugel heeft geïntroduceerd is ook erg interessant om de luchtstroom zoveel mogelijk te verminderen.

Twee updatepakketten staan klaar bij Red Bull

De constante ontwikkelingen bij de andere teams zorgt er in ieder geval voor dat Red Bull niet stil kan zitten. Dat gaat volgens Waché dan ook niet gebeuren. Het team, waar teambaas Christian Horner onder vuur ligt, heeft al enkele updates gepland voor het eerste deel van het seizoen. Vanaf Japan zouden die updates meer gericht kunnen zijn op het zeropod-concept, hoewel Waché daar enigzins op terugkomt. "Ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar natuurlijk pushen we aan het begin van het seizoen relatief hard. In onze business wil je namelijk zo vroeg mogelijk performance vinden. Het gaat immers om de punten en niet om zo snel mogelijk te zijn in Abu Dhabi."

RB20 met opvallende sidepods © Red Bull

Dit betekent dat Red Bull vooral tijdens de eerste fase van het seizoen veel wil gaan doorontwikkelen. Vorig jaar was dit ook het geval, waarna er vanaf Singapore - toen de voorsprong groot genoeg was - geen updates meer volgden en de focus op het nieuwe seizoen werd gelegd. Het blijkt een winnende formule. "Na een paar races zullen we met een update komen en dan aan het begin van het Europese seizoen opnieuw, al zullen we niet helemaal naar zeropod gaan. Het is meer dat we nu nog in de begin fase zitten van ons eigen concept en dat we het nog verder kunnen ontwikkelen", vertelt Waché.

Grand Prix van Bahrein

Op deze manier lijkt het team van Verstappen opnieuw de concurrentie al vroeg in het seizoen op achterstand te zetten. Red Bull kan het seizoen goed van start gaan door tijdens de openingsrace in Bahrein de andere teams gelijk de eerste tik uit te delen bij het winnen van deze grand prix. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen start de race deze keer op zaterdag. Dit betekent dat de coureurs donderdag al in actie komen tijdens de eerste twee vrije trainingen. De derde vrije training en de kwalificatie vinden op vrijdag plaats. Bekijk hieronder het complete programma en de tijdstippen.