Lewis Hamilton rijdt dit Formule 1-seizoen met knalpaarse helm

Lewis Hamilton gaat in zijn laatste jaar bij Mercedes met een paarse helm rijden. Er zitten gele details op de helm. De zevenvoudig wereldkampioen van de Formule 1 is sowieso druk bezig met kleuren en diens betekenissen.

Zo was de Mercedes lange tijd zilver, maar deed hij het verzoek om de auto zwart te maken. Dat deed hij om meer aandacht te vragen voor inclusiviteit. Mercedes stelde, in gesprek met Hamilton, als doel om 25 procent van de werknemers uit ondervertegenwoordigde groeperingen te laten komen. Inmiddels is de nieuwste Formule 1-auto van Mercedes zwart met zilver.

Zijn fans zijn laaiend enthousiast over de paarse helm. Eén fan op X (voorheen Twitter) reageert gevat: "Hopelijk dezelfde kleur als de sectoren in de kwalificatie." De coureur die het snelst over een bepaald stuk van de baan rijdt, ziet dat die sector paars wordt gekleurd.

George Russell

Ook George Russell, teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, maakte zijn helm bekend. Zijn helm is dit jaar 'ijsblauw'.

Ice blue 🧊🩵 pic.twitter.com/29RsAvXHMJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 27, 2024

Grand Prix van Bahrein

Komende zaterdag staat de Grand Prix van Bahrein op het programma. Dat is de eerste Formule 1-race van 2024. Op donderdag begint het eerste raceweekend met twee vrije trainingen. Het is nog maar de vraag hoe Mercedes aan het seizoen begint, aangezien de testdagen niet vlekkeloos verliepen voor de renstal.

Hamilton kan in Bahrein al meteen een mooi record in handen krijgen. De Brit pakte in al zijn zeventien seizoenen (op rij) punten in de Formule 1, een record dat hij deelt met Jenson Button. Als hij punten pakt in Bahrein (of in één van de 23 races die daarna volgt), pakt hij het record.