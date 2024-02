Golfster Anne van Dam plaatst zich voor Olympische Spelen: 'Natuurlijk ga ik voor goud'

Golfster Anne van Dam heeft zich voor de Olympische Spelen geplaatst. Ze is de eerste Nederlandse golfer die zich geplaatst heeft voor komende zomer.

De 28-jarige Van Dam eindigde in november als tweede bij het Spaanse Open en dat is voldoende voor een plekje op de Spelen. Dat komt doordat de kwalificatie-eisen zijn aangepast. Eerst was de wereldranglijst leidend, maar nu is een plek bij de eerste acht bij een toernooi met een sterk deelnemersveld voldoende.

De golfster deed in 2021 ook mee aan de Olympische Spelen. Toen werd ze 57e in een deelnemersveld van zestig vrouwen. Deze keer wil ze hogere ogen gooien. "Ik wil als eerste Nederlandse golfster een medaille winnen en natuurlijk ga ik voor goud", is ze vol ambitie tegen het magazine Women's Health.

Spelen

In totaal mogen er maximaal twee mannen en twee vrouwen uit Nederland meedoen aan de Spelen. Van Dam is de eerste die zich geplaatst heeft. De anderen moeten dan wel net als haar aan de kwalificatie-eis voldoen.

Het vrouwentoernooi wordt komende zomer van 7 tot en met 10 augustus gespeeld. De mannen zijn in de vier dagen daarvoor aan de beurt. De golfers spelen in het plaatsje Guyancourt, dan net buiten Parijs ligt.

Titelverdediger uit een sportfamilie

Als Van Dam goud wil winnen zal ze titelverdedigster Nelly Korda van de troon moeten stoten. Dat zal niet makkelijk worden. De Amerikaanse komt overigens ook nog eens uit een echte sportfamilie. Haar broer Sebastian is professioneel tennisser. Ook haar vader Petr was proftennisser. Hij won in 1998 zelfs de Australian Open.