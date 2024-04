Tiger Woods breekt record en haalt voor de 24e keer het weekend op The Masters

Golfer Tiger Woods heeft geschiedenis geschreven op The Masters. De Amerikaanse golficoon staat voor de 24e keer in het weekend van het toernooi. Slechts de helft van alle deelnemers haalt deze belangrijke fase van het evenement. Woods deed dat voor het eerst in 1997.

Op vrijdag scoorde de 48-jarige golfer goed genoeg om door te gaan naar het weekend van The Masters in Augusta. Woods haalde daarmee the cut. In het golf betekent dat plaatsing voor de tweede fase van het toernooi. In principe wordt de deelnemerslijst in deze fase gehalveerd. Voor Woods was het de 24e keer dat hij in het weekend stond van het prestigieuze toernooi, waarmee hij meteen een ongelofelijk record op zijn naam zette.

'Heb cafeïne nodig'

De Amerikaan stond een tijd lang op 23 cuts, een record dat hij vooralsnog moest delen met golfers Fred Couples en Gary Player. Na zijn prestatie op vrijdag staat hij voortaan eenzaam aan de top. Makkelijk was het niet voor Woods, die vrijdag ruim 8 uur op de baan moest staan. "Ik ben moe", zei hij tegen Sky Sports. "En ik heb honger. Ik heb wat eten en wat cafeïne nodig."

Natuurlijk is Tiger ook trots op zijn prestatie. "Om zo vaak deze cut te mogen halen ... ik heb gewoon een kans dit weekend. Iedereen die deze fase van het toernooi haalt heeft een kans. En ik sta hier gewoon." Als Woods het toernooi wint, is dat zijn zesde Masters-overwinning. Daarmee komt hij op gelijke hoogte te staan met de legendarische recordhouder, Jack Nicklaus.