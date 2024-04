Toeschouwer onderuit nadat Tiger Woods bal in publiek slaat bij The Masters

Tiger Woods heeft voor de 24e keer de cut gehaald bij The Masters. De Amerikaanse golflegende deed dat niet zonder slag of stoot. Tijdens de tweede omloop raakte hij namelijk met het golfballetje een van de toeschouwers. Die ging prompt neer.

De vijfvoudig winnaar legde op de golfbaan Augusta aan voor een slag bij de negende hole. Het was een drukke dag voor Woods, want hij moest eerst vijf holes afronden van de eerste omloop, die hij door het slechte weer niet op de eerste dag had afgerond. De bal was tussen de bomen geland. Woods probeerde de boel te redden, maar maakte het alleen maar erger: het balletje landde in het publiek. Uit de beelden, die weliswaar wat wazig zijn, is op te maken dat er minstens één toeschouwer naar de grond ging.

This errant Tiger Woods shot nailed a fan pic.twitter.com/0aAFqTJVmM — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 12, 2024