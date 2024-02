Wat is er aan de hand met Tiger Woods? 'Ambulance voor hem opgeroepen tijdens wedstrijd'

Het lijkt steeds minder goed te gaan met de gezondheid van Tiger Woods. De golflegende moest vrijdag na amper zes holes de strijd al staken tijdens de Genesis Invitational, waarna er zelfs een ambulance voor hem werd opgeroepen.

Toen die ambulance aankwam bij het clubhuis, gingen veel topspelers, zoals Rickie Fowler, Jason Day en Tony Finau, direct kijken wat er met hun collega aan de hand was, schrijft De Telegraaf. Er was nog weinig duidelijk, behalve dat Woods niet door de ziekenwagen was meegenomen.

Uitdrogingsverschijnselen bij Woods

Woods heeft al jaren last van spasmen in zijn rug, waardoor hij ook op donderdag al uitviel. Maar dat was niet wat er vrijdag met hem aan de hand was. Hij zou last hebben gehad van griep- en uitdrogingsverschijnselen en ook duizelig zijn geweest. "Hij voelde zich wat beter gedurende de warming-up, maar toen hij de baan in ging begon hij duizelig te worden”, zei een woordvoerder van Woods op de site van de PGA Tour.

De golfmiljardair kreeg vocht toegediend en voelde zich daarna beter, waarna hij niet mee hoefde in de ambulance. Maar het is tekenend voor de gezondheidsklachten waar de golfer al jaren mee kampt. Hiervan zal hij snel herstellen, maar de afgelopen jaren is het kommer en kwel geweest.

Lichamelijk leed

Woods speelde de afgelopen vier seizoenen slechts negen officiële toernooien. Telkens moest hij zich voortijd terugtrekken of haalde hij de cut niet door lichamelijk leed. In februari 2021 raakte hij betrokken bij een zwaar auto-ongeluk, waarbij hij zijn rechterbeen verbrijzelde. Daardoor heeft hij constant pijn.

Tiger Woods wordt weggebracht na zijn problemen op de Genesis Invitational © Getty Images

Naast dat ongemak is de golfer talloze keren geopereerd aan zijn rug en knie. Vooral die eerste zorgt voor veel problemen: hij kon een tijdje amper zelfstandig uit bed komen. Ook donderdag ging het weer helemaal fout: "De laatste drie holes had ik weer spasmen in mijn rug, de boel zat volledig op slot. Ik kon niks bewegen of draaien."

Hoelang houdt Woods het nog vol?

Door al deze ongemakken rijst de vraag hoelang Woods het nog volhoudt om elke keer weer de golfbaan op te trekken. Voorlopig zal hij in ieder geval even rust moeten houden met zijn griepverschijnselen.