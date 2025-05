Nederlandse handbalmannen stellen ticket EK 2026 veilig

De Nederlandse handballers hebben zich geplaatst voor het EK van 2026 dankzij een ruime zege op Oekraïne (35-27) en de winst van de Faeröer op Kosovo (25-23). Daarmee is een top-tweeplek in de poule en dus kwalificatie veiliggesteld.

Oranje speelde de wedstrijd vanwege de oorlog niet in Oekraïne, maar op veilige bodem in het Slowaakse Michalovce. Het was de tweede overwinning voor de handballers in de kwalificatiereeks en met 6 punten uit vijf wedstrijden staat de ploeg tweede achter de Faeröer, die een punt meer hebben behaald. Komende zondag speelt Oranje nog de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks in Den Bosch tegen Kosovo.

Sterk verschil ondanks ontbreken vaste krachten

Het EK van 2026 wordt gehouden in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Het wordt de vierde EK-deelname voor de Nederlandse handballers. Bondscoach Olsson miste in Slowakije heel wat vaste internationals, maar daar was in de wedstrijd weinig van te merken.

Het krachtsverschil met Oekraïne was zelfs veel groter dan in de thuiswedstrijd in november, toen Nederland nipt won met 40-39. Spelmaker Luc Steins was trefzeker met zes doelpunten. Ook Bobby Schagen en Dani Baijens scoorden zes keer.

Voorsprong vanaf eerste helft

Onder aansporing van Steins en Schagen, maar ook Rutger ten Velde en Niels Versteijnen, liep Oranje in de eerste helft al snel uit naar een comfortabele voorsprong. Bij rust leidden de Nederlandse mannen met 19-11. In de tweede helft groeide de marge aanvankelijk verder uit tot tien doelpunten (25-15), maar Oekraïne wist in de slotfase van het duel het verschil terug te brengen naar acht treffers.

Enorme schorsing

Onlangs werd de handbalwereld opgeschrikt door een een zware blessure in de Oostenrijkse handbalcompetitie. De dader kreeg een gigantische schorsing van twee jaar aan zijn broek. Dat besluit leidde echter tot discussie toen de beelden openbaar werden gemaakt.

