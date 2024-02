Bruutste ijshockeygevecht van het jaar: NHL'ers beuken een halve minuut lang op elkaar in

Het seizoen in de NHL is pas halverwege, maar nu al hebben we het gevecht van het jaar gehad. Die eer was weggelegd voor Matt Rempe (New York Rangers) en Nicolas Deslauriers (Philadelphia Flyers). Afgelopen nacht duurde hun matpartij een halve minuut, toen pas grepen de officials in. De winnaar? De geslepen Deslauriers.

De wedstrijd tussen de Rangers en Flyers was nog geen vijf minuten oud toen Rempe en Deslauriers hun handschoenen dumpten en elkaar te lijf gingen. Beide helmen vlogen vroeg in het gevecht af en dus sloegen de heren tegen het blote hoofd. Toen Rempe onderuit ging, grepen de scheidsrechters in.

Rempe en Deslauriers kregen allebei een straf van vijf minuten en na de vechtpartij kon er eindelijk gespeeld worden. Rempe lachte als laatste, want met een goal was hij belangrijk in de 2-1 zege op Philadelphia Flyers. Het was voor New York Rangers de tiende zege op rij tegen de ploeg uit Philly.