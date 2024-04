Nederlandse hockeysters bloedfanatiek bij spelshow Marble Mania: 'Hoop echt dat je het slecht doet'

De Nederlandse hockeysters Frédérique Matla, Sanne Koolen en Marijn Veen deden mee aan Marble Mania, het populaire knikkerspel op SBS 6. De drie hockeyinternationals zien we komende zomer ook in Parijs tijdens de Olympische Spelen. Dat het bloedfanatieke topsporters zijn, bleek ook wel tijdens het spelprogramma.

Matla en Koolen spelen voor Den Bosch, Veen komt uit voor Amsterdam. Waar er in het begin nog ruimte was om complimenten uit de delen, verdween dat al snel. "Frédérique, ben jij niet gewoon rechtshandig", wordt er plagerig gezegd nadat Matla weer nul punten haalt bij een spelonderdeel. Even later wordt het pas echt fanatiek: "Ik hoop ook echt dat je het heel slecht gaat doen, sorry", bijt Veen haar concurrente Matla toe bij een van de laatste onderdelen,

Spanning in de finale

Uiteindelijk is het Veen die het hardst kan juichen. De speelster van Amsterdam kan een lange neus trekken naar het duo van Den Bosch, want zij wint twee van de drie finaleonderdelen. Matla gaat met lege handen naar huis. "Meedoen is belangrijker dan winnen", vindt Matla. Waarop presentator Winston Gerschtanowitz gevat de bal terugkaatst: "Dat geldt niet voor de Olympische Spelen, als je het mij vraagt."

Hockey op Olympische Spelen

Het hockey vindt tijdens de Olympische Spelen plaats van 27 juli tot en met 9 augustus. Nederland opent zaterdag 27 juli met een duel met gastland Frankrijk. Later volgen nog groepsduels tegen Duitsland, China, België en Japan. Eventueel wordt er dan nog een kwartfinale, halve finale en finale (9 augustus) gespeeld.